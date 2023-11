Concorso vigili urbani, candidati "beffati": nessuno passa la prova scritta

La selezione pubblica per la copertura di 2 posti di agente di polizia locale nel comune di Carapelle è finita con un buco nell'acqua. A darne l'annuncio è lo stesso Ente, con l'avviso a firma della Presidente della Commissione: "La procedura concorsuale non ha individuato candidati idonei alla copertura dei posti previsti".

Il motivo è presto detto: nessuno dei candidati alla prova scritta svoltasi lo scorso 16 novembre ha ottenuto il punteggio minimo di 21/30 necessario per passare la prova. Un risultato che ha il sapore della beffa alla luce della lunga attesa (quasi tre anni) dalla pubblicazione del bando di selezione pubblica, nel luglio del 2021: "Dopo tre anni di lungaggini e varie vicissitudini, Carapelle rimane a secco di agenti di polizia Locale. Saremmo stati contenti se i partecipanti avessero potuto superare la prova. Carapelle ha bisogno di più vigili urbani per la sicurezza e i servizi per la cittadinanza", dichiarano in una nota congiunta 'Rialziamo Carapelle' e i consiglieri di minoranza. A loro dire, il risultato è frutto di un concorso che sin dalla sua pubblicazione presentava delle criticità: "Abbiamo avuto modo di contestare la procedura del bando già tre anni addietro, quando ai partecipanti fu chiesto il possesso della patente per condurre moto di grossa cilindrata e una prova fisica fuori dalle regole di selezione".

Il riferimento è al punto 7 dell'articolo 1 del bando, quello relativo ai requisiti di ammissione, nel quale si richiede ai candidati il "possesso delle patenti per la guida di categoria A2 o superiori e di categoria B e/o superiori". Requisiti che, a detta di Rialziamo Carapelle e dei consiglieri comunali di minoranza, sono stati voluti dal sindaco Di Michele e che hanno penalizzato la partecipazione al concorso delle donne e di quanti non fossero in possesso della patente che consente la guida dei motocicli di grossa cilindrata. Il nulla di fatto avrebbe però comportato dei costi, se è vero che - come sostiene il Circolo culturale politico e la minoranza, sono stati spesi 20mila euro per le procedure del concorso: "E chissà quando se ne potrà fare un altro visto che il Comune non possiede soldi neanche per chiudere le buche delle strade", rincarano. Nella nota congiunta, si chiede l'immediata attuazione del Piano triennale per le assunzioni del personale "utile a migliorare e qualificare tutti i servizi per i cittadini" e si invita i partecipanti a fare ricorso.