In Fiera tornano i concorsi della Regione: “Diamo speranze ai giovani in cerca di un’occupazione di valore”

A fine luglio, la Fiera di Foggia torna ad ospitare le prove concorsuali indette dalla Regione Puglia. Si tratta delle prove scritte, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, degli ultimi due profili di Categoria D e sei di Categoria C. Il concorso si svolgerà dal 26 al 29 luglio. Nel dettaglio, il primo giorno sono previste le prove per i profili di Categoria D: 5 posti da Specialista tecnico di policy/Ambito Ambiente, alle 10.30, e 5 da Specialista dei rapporti con i Media, Giornalista pubblico, alle 15.30.

Il calendario delle successive prove riguarda i profili di Categoria C: 6 posti Ambito Istruzione il 27 luglio alle 10.30; 4 posti Formazione e lavoro il 27 luglio, 15.30; 2 posti Ambito Socio-assistenziale il 28 luglio, 10.30; 2 posti Istruttore legislativo il 28 luglio, 15.30; 4 posti Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni il 29 luglio, 10.30; 6 posti Gestione e valorizzazione del demanio il 29 luglio alle 15.30. I calendari sono disponibili sul sito concorsi.regione.puglia.it.

Slittano a settembre le prove per gli ultimi profili di Categoria C, “a causa di mancanze organizzative assolutamente non imputabili alla Regione Puglia”. L’assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, si scusa con tutti i candidati.

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra per garantire la totale trasparenza e meritocrazia per l’assunzione di nuove figure professionali necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma l’assessore regionale Stea, che coglie l’occasione per un “in bocca al lupo a tutti i candidati. Donne e uomini che sono certo daranno il massimo impegno in queste prove concorsuali e nelle prossime che abbiamo già messo in cantiere”.