Zuretti, la ditta sfida i commissari: "La natura pubblica del piazzale non è suffragata da alcun titolo"

“Mi preme evidenziare che, in virtù del contratto del 15 giugno 2021 e al bando di gara in esso richiamato, la concessione riguarda l’intero fabbricato, ivi compreso il piazzale sovrastante di cui è unica proprietaria l’Ataf SpA come confermato dal dott. Laudiero in più occasioni e a mezzo stampa”. Non si è fatta attendere la replica di Antonio Delli Carri, titolare della ditta H24 Autorimessa, concessionaria del parcheggio di corso Roma.

Risponde per le rime alla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, dopo la diffusione della nota pervenuta oggi da Palazzo di Città all’indomani dell’incontro con Ataf e la ditta per cercare una soluzione dopo le polemiche che hanno imperversato negli ultimi mesi. I commissari aveano ribadito che l’area di copertura del parcheggio interrato Zuretti “deve conservare la sua destinazione ad uso pubblico per la libera fruizione da parte della comunità cittadina”.

“La commissione prefettizia presente ha espresso un proprio parere in ordine alla natura pubblica del piazzale, ma non suffragato da alcun titolo e/o documento che confermi questa tesi – scrive Delli Carri - In occasione della riunione si è ribadito e preso atto del rispetto del cronoprogramma dei lavori di miglioria previsti e che testimoniano la volontà del concessionario di riqualificare il patrimonio di Ataf, dato interamente in concessione e che versava in un completo stato di abbandono”.

La nota è arrivata in tarda serata. “Ribadisco che il mio unico contraddittore contrattuale è l’Ataf SpA, che dovrà evidentemente assumersi le proprie responsabilità in ordine agli impegni assunti che non possono essere modificati in corso d'opera – prosegue il titolare della ditta - La messa in sicurezza, sia per gli aspetti attinenti l'incolumità pubblica, sia per gli aspetti attinenti il rispetto della legalità e del decoro, è stata considerata prioritaria e finalizzata a restituire ai cittadini foggiani un servizio completo ed efficiente ed allineato agli standard di massima qualità ed affidabilità ed innovazione per il tipo di servizio previsto. Rammarica costatare che alcune parti della città, per fortuna minoritarie, dimostrino di preferire il vandalismo alla sicurezza, l'incuria alla modernità, ma sono sicuro che il tempo farà emergere quanto di buono è stato fatto e si sta facendo nell'interesse dello sviluppo dei servizi per la mobilità”.