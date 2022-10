Bollette alle stelle: comunità energetiche per abbattere i costi ma 70 progetti sono fermi per la burocrazia

Sono circa 70 i progetti per le Cer (Comunità energetiche rinnovabili), presentati nel 2021 e in attesa di divenire realtà. A giugno il Governo avrebbe dovuto emanare le linee guida per procedere alla realizzazione di tali progetti, ma da allora tutto è fermo

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da bollette energetiche da capogiro, la realizzazione di impianti fotovoltaici sarebbe la svolta, almeno per tamponare i rincari. In tempi non sospetti, prima che la crisi tra Russia e Ucraina provocasse un'impennata dei costi energetici, circa 70, tra comuni ed enti pubblici, avevano presentato progetti di 'Comunità energetica' per abbattere i costi della corrente elettrica.

Tra questi c'è il Comune di Biccari che, con un progetto da 100mila euro finanziato totalmente dalle casse comunali, poneva maggiore attenzione su nuclei familiari deboli. Circa 30 famiglie avrebbero beneficiato di pannelli fotovoltaici sui tetti di case popolari di proprietà di Arca Capitanata, la quale aveva sposato la buona causa e concesso il diritto di superficie.

A novembre 2021, con dlgs 199/2021 si disponeva, appunto, la nascita delle Comunità energetiche; nelle finalità - si legge - che il "decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese".

Ma piuttosto che l'attesa accelerata, il percorso ha subito una brusca frenata: da quel momento, delle comunità energetiche non si è più parlato. I comuni sono pronti e in attesa che vengano loro consegnate le linee guida tramite decreti attuativi.

Il termine era stato fissato entro 6 mesi, quindi entro fine maggio dello scorso anno. Nel frattempo, le piccole comunità che avevano voglia di sviluppare fonti di energia rinnovabile per avviare - in coerenza con gli obiettivi europei - la decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e la completa decarbonizzazione al 2050 - si trova davanti il muro della burocrazia italiana.