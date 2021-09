Il campo 'Gaetano Scirea' di Stornarella si rifà il look: ottenuto finanziamento per il nuovo manto

Con un finanziamento a fondo perduto di 367.500 euro in aggiunta al cofinaziamento comunale di 122.500 euro, il Comune di Stornarella potrà realizzare il manto in erba sintetica e il sistema di drenaggio e smaltimento acque per l'impianto sportivo di Via Scirea.

Questo è quanto risulta dalla graduatoria pubblicata ieri nel piano pluriennale 2018-2020 "Sport e periferie" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Coni.

"Con questo importante risultato che si aggiunge ai lavori di adeguamento alle norme Coni, tuttora in corso, l'Amministrazione conferma l'attenzione per lo sport e per le discipline del tempo libero", ha dichiarato il sindaco Massimo Colia.