Debito milionario con l’Inps: il Comune di Foggia approfitta della ‘Rottamazione-quater’

Il Comune di Foggia approfitta della ‘Rottamazione-quater’, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, e si libera di un contenzioso con l’Inps ancora pendente davanti alla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bari.

Il debito con l’istituto di previdenza è storia vecchia, all’epoca si chiamava ancora Inpdap, e ammonta a diversi milioni di euro. Era premier Silvio Berlusconi, al secondo governo.

Nel 2002 e 2003, successive ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri avevano disposto la sospensione dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociali nei territori danneggiati dal sisma dell’ottobre 2002. Gli enti erano più tranquilli dal punto di vista finanziario.

Il Comune di Foggia presentò alla direzione provinciale dell’istituto di previdenza il piano di restituzione dei contributi sospesi in 296 rate mensili, da aprile del 2006 a novembre del 2030, senza interessi e sanzioni, sulla scorta di una delle ordinanze. Nel 2017 il debito contributivo residuo era stato determinato dalla stessa direzione provinciale dell’Inps in poco meno di 9 milioni di euro.

Ma due anni dopo l’Inps, di punto in bianco, ha chiesto a tutti gli enti pubblici di restituire l’importo in un’unica soluzione o, al più, in 60 mesi, con interessi e sanzioni, appellandosi ad una interpretazione della legge che individuava nei soli privati i beneficiari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nel caso di ordinanze di protezione civile.

Il Comune di Foggia ha risposto picche e ha preferito passare alle vie legali. L’ente, peraltro, lo conferma anche il dirigente del Servizio Economico Finanziario Carlo Dicesare, ha sempre rispettato il piano di ammortamento e non ha mai smesso di pagare le rate.

La prima sentenza del Tribunale di Foggia è stata sfavorevole e aveva condannato il Comune ha pagare all’Inps oltre 10 milioni di euro. Ma in appello i giudici avevano già sospeso il decreto ingiuntivo e avevano sollecitato le parti a trovare un accordo transattivo, eliminando sanzioni e interessi. Ma l’Inps non ne ha voluto sapere.

A Palazzo di Città, comunque, avevano la sensazione che il giudizio potesse volgere al meglio, ma al di là dei presentimenti l’avvocato Clara Menichella ha suggerito al Comune di aderire alla definizione agevolata. In caso di soccombenza, come prospettato proprio dal legale, infatti, l’ente avrebbe dovuto corrispondere quanto ancora dovuto in un’unica soluzione con l’aggravio degli interessi di mora e delle sanzioni civili, oltre alle spese di giudizio. Per di più, in caso di pronunciamento sfavorevole, sarebbe venuta meno anche la regolarità del Durc, e non può certo permetterselo.

Con la nuova definizione agevolata che riguarda i debiti dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 2000 fino a giugno 2022, il Comune di Foggia pagherà la somma capitale in 18 rate con il solo addebito di interessi al tasso legale del 2% annuo.

Su proposta del dirigente Carlo Dicesare, che si è occupato di tutte le interlocuzioni negli ultimi mesi con l’Inps affinché riconoscesse lo sgravio delle rate già versate, la commissione straordinaria ha deliberato di presentare domanda per la definizione agevolata. L’importo aggiornato dell’avviso ammonta a 8,7 milioni.

Il processo in corso sarà sospeso fino al completamento dei pagamenti e, una volta saldato il debito, si estinguerà anche il giudizio. Le ‘somme sospese’ all’epoca stralciate dal Bilancio contribuirono a determinare la situazione finanziaria che portò il Comune di Foggia sull’orlo del dissesto.