Nuovi lavori allo 'Zac': dalle telecamere a circuito chiuso all'impianto elettrico, il Comune impegna 300mila euro

Nuovi interventi previsti allo stadio 'Zaccheria' di Foggia. Con la determinazione dirigenziale numero 591 del 29 dicembre 2021 l'Ufficio Ambiente e sviluppo sostenibile del Comune di Foggia ha determinato l'impegno di una spesa di 300mila per quattro interventi.

Nello specifico, la spesa riguarda la verifica, sostituzione e ripristino dell'impianto Tvcc (Televisione a circuito chiuso), verifica, sostituzione e ripristino delle vie di esodo, verifica e ripristino dell'impianto elettrico e audio Evac e, infine, la verifica e potatura dell'alberatura presente all'interno della recinzione.

Come riporta la determinazione, i lavori sono stati disposti a seguito del sopralluogo effettuato da personale della Questura presso l'impianto. Alla seguente nota di riscontro acquisita a mezzo pec sull'impianto Tvcc del 14 dicembre 2021, è stata convocata la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura.

Nel corso della riunione è stata palesata la necessita di effettuare un nuovo sopralluogo congiunto tra personale dell’Amministrazione Comunale, della Questura e dei Vigili del Fuoco per la verifica dell’impianto di TVCC, oltre alle vie di esodo ed alla presenza di alberi pericolanti e per una verifica sull'impianto di illuminazione esterna. Il sopralluogo richiesto è stato effettuato il 17 dicembre, in seguito al quale la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha preso atto dei lavori da farsi e della loro propedeuticità per il mantenimento dell'agibilità dello 'Zaccheria' e delle condizioni di sicurezza.