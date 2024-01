Multe a Foggia: ecco come saranno utilizzati i proventi per i prossimi tre anni

Ammonta a poco meno di 700mila euro annui la cifra dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada che il Comune di Foggia investirà nel triennio 2024-2026. La Giunta Comunale ha approvato la proposta del dirigente del Servizio di Polizia Locale, deliberando all’unanimità la determinazione sulla destinazione dei proventi.

La somma da introitare è stata stabilita secondo una previsione posta sulla base dell’anno 2022 (quale termine campione finale) e sul report del periodo gennaio-settembre 2023. Il dato previsionale per il 2024 è stato ritenuto sovrapponibile all’accertamento riferito al periodo 2022/2023.

Andando più nello specifico, la somma prevista totale ammonta a 1.835.000 euro, di cui 310mila relativi all’accertamento degli ausiliari del traffico e 1.525.000 euro quale previsione di accertamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Quest’ultima somma include sia le violazioni accertate dagli agenti che le multe inflitte attraverso le violazioni accertate dall’uso di apparecchiature per la rilevazione a distanza.

Il decreto-legge 285/92 stabilisce che gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione dei limiti di velocità (ex art. 142 Codice della strada) siano investiti totalmente: il 50% da destinare all’ente proprietario della strada e l’altro 50% all’ente accertatore per interventi di manutenzione messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (comprese segnaletica, barriere e relativi impianti) e potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (ivi comprese le spese relative al personale).

Per quel che concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, una quota pari al 50% dei proventi deve essere destinata in misura non inferiore a un quarto della quota “a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale”. La restante parte è destinata ad altri interventi come manutenzione delle strade, redazione di piani urbani del traffico, messa in sicurezza a tutela dell’utenza più debole, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, forme di previdenza e assistenza complementare per il personale di polizia locale in misura massima del 12,5%, più altri progetti.

Nella ripartizione della somma di 1.835.000 euro, 335mila euro è la cifra relativa alle sanzioni per violazione dei limiti di velocità, la cui disponibilità e utilizzazione è pari al 100%. Da questa cifra vanno scorporati 5.018,47 euro di Fcde (Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Invece ammonta a un milione e mezzo la somma relativa alle sanzioni amministrative, alle quali vanno sottratti 463.804,56 di Fcde e 300mila euro di spese postalizzazione e notifica atti, per una parte restante di 736.195,44 euro. In base al decreto-legge, la quota di competenza utilizzabile ammonta al 50%, ovvero 368.097,72 euro.

Sono tre i capitoli di entrata stabiliti per la destinazione dei proventi: nel capitolo d’entrata 4000 confluiranno le sanzioni effettuate dal personale della Polizia Locale.

Gli accertamenti effettuati dagli Ausiliari della Sosta, facenti capo al soggetto concessionario per la gestione delle aree di parcheggio a pagamento, verranno conferite al Capitolo 4010/00, infine quelle riferite alle violazioni accertate ai sensi dell’art. 142 C.d.S., tramite l’uso di apparecchiature per la rilevazione a distanza, dovranno confluire nel capitolo di entrata 4020/00.

Oltremodo, le quote relative alle finalità d’impiego dei proventi suddetti confluite nei già menzionati e distinti capitoli, saranno destinate a distinti capitoli di uscita, in conto spesa secondo il criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda al 50% dell’entrata per il capitolo di entrata 4000/00.

Multe per limiti di velocità

La somma stanziata per il 2024 è di 329.981,53 euro e sarà utilizzata interamente. La quota verrà destinata a opere finalizzate alla sicurezza stradale (100mila euro), interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (165mila), potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale e relativi dispositivi e mezzi (35mila euro) – quest’ultimo impegno subordinato all’ammissibilità dei relativi progetti in relazione alle norme contrattuali collettive e/o decentrate. Diversamente i fondi saranno reimpiegati per altre finalità –, potenziamento del servizio attraverso l’acquisto di mezzi e strumenti (29.981,53 euro).

Sanzioni amministrative violazione Cds

Le multe effettuate dal personale della Polizia Locale, come già detto, generano una somma (prevista) di 736.195,44 euro, da impiegare al 50% in base al decreto-legge. Sono cinque gli interventi previsti: 104.714,87 euro saranno destinati alla segnaletica stradale, 115.500 euro alla manutenzione degli impianti semaforici, 96.870,64 euro al Potenziamento struttura vigili urbani (vestiario ed accessori, veicoli, strumenti tecnologici, spese per l’armamento, spese per adeguamento, dotazioni a norma di nuova emanazione), 5mila euro per interventi e corsi didattici per la sicurezza stradale e tutele della fascia di utenti deboli (L’effettivo impegno di tale somma è subordinato all’ammissibilità dei relativi progetti in relazione alle norme contrattuali collettive e/o decentrate. Diversamente i fondi saranno reimpiegati per altre finalità), 46.012,21 euro per le misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia Locale.

Analoghe ripartizioni sono previste anche per gli anni 2025 e 2026.