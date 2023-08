Al via il bando per la gestione dei cimitero: "Si toglie succulento osso dalla bocca della criminalità"

È stato pubblicato oggi il bando di gara per la gestione del cimitero monumentale della città di Foggia: "Si pone una pietra conclusiva su uno dei grandi temi contenuti nella Relazione di scioglimento della città. Una materia, quella del 'caro estino', da sempre alla attenzione della peggiore risma criminale mafiosa", dichiara il Commissario Prefettizio Cardellicchio, che aggiunge: "Il dolore, la disperazione e la pena sono sentimenti insignificanti per chi, avido solo di danaro, disprezza la vita e non rispetta la morte. Togliere questo succulento osso dalla bocca dei criminali e del malaffare è da sempre cura delle società civili. Foggia oggi per questa importante opera ha un piano finanziario dedicato ed un progetto interamente coperto".

"Il relativo bando - tiene a precisare il prefetto Cardellicchio - è stato studiato in ogni dettaglio dalla tecno-struttura con l’assistenza continua e pressante delle migliori competenze in materia di lavori pubblici espresse dai nostri Sovraordinati, che sul tema si sono a lungo concentrati. Ad esso tutti si sono dedicati, con scrupolo, per raggiungere, nei pochi tempi dati e con il precipuo compito di superare ogni ostacolo, un obiettivo che la Commissione riteneva fondamentale".

"I tempi certi, le modalità contrattuali chiaramente espresse saranno il presidio di un bene che più che ad altri verrà affidato - prosegue il prefetto della Commissione - alla cura ed all’attenzione dei familiari dei defunti, e dei cittadini tutti, che certamente sapranno, con il loro affetto, rispettare adeguatamente la morte e dare così ancor più valore alla vita.