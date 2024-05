Cerignola celebra il suo tessuto produttivo: aperte le iscrizioni per il registro delle imprese storiche

Cerignola rende omaggio alle radici della sua economia e della sua storia. Il Comune ha aperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche, un'iniziativa che vuole celebrare e sostenere le attività che hanno plasmato l'identità della città nel corso degli anni. Possono fare domanda tutte le imprese con sede a Cerignola, attive da almeno 18 anni e fino a oltre 40 anni, che rappresentano l'eccellenza nei settori più diversi.

Un riconoscimento speciale attende quelle che hanno superato i 41 anni di attività. L'iscrizione al Registro è un'opportunità unica per le imprese. Non solo otterranno il prestigioso titolo di "Impresa Storica Cerignolana", ma beneficeranno anche di una maggiore visibilità grazie alle campagne di comunicazione del Comune. Inoltre, avranno l'opportunità di partecipare a eventi pubblici e potranno accedere a future agevolazioni. Per partecipare, le imprese dovranno presentare la domanda entro il 15 luglio 2024, seguendo le istruzioni dettagliate nell'avviso pubblico.

“Questa iniziativa rappresenta un'occasione straordinaria per le imprese storiche di Cerignola di vedere riconosciuto il loro ruolo fondamentale nello sviluppo economico e culturale della città. Faccio un invito a tutte le attività che hanno fatto la storia di Cerignola a unirsi a questa celebrazione e a continuare a scrivere il futuro della città", il commento dell’assessore alle Attività Produttive, Sergio Cialdella, fautore dell’iniziativa.