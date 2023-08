Bando ‘Sport e periferie’, il Tar dà ragione al Comune di Castelluccio: accolto il ricorso contro l’esclusione dai finanziamenti

Giustizia è fatta, anche se si è dovuti arrivare al Tar del Lazio per ottenere quanto dovuto. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto l’istanza prodotta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in merito alla esclusione dalla graduatoria per i finanziamenti erogati nell’ambito del programma ‘Bando sport e periferia’.

I fatti risalgono al 2020, quando la domanda di finanziamento prodotta dal piccolo centro dei Monti Dauni per la riqualificazione del campo sportivo, fu ritenuta non ammissibile dalla Commissione. Il provvedimento fu subito impugnato dalla giunta del compianto sindaco Rocco Grilli (scomparso nel giugno del 2022).

Nel ricorso prodotto attraverso l’avvocato Giacinto Lombardi, il Comune contestava, oltre alle “scarne motivazioni” addotte dalla Commissione in merito alla bocciatura della domanda, anche l’assenza dei verbali della Commissione stessa riferiti all’esame dalla domanda e del progetto presentati dall’Ente. Verbali chiesti ben due volte: “Francamente non si comprende il perché di tanta riottosità a fornire atti detenuti dal Dipartimento dello Sport”, si legge nel ricorso. Il Tribunale ha alla fine dato ragione al Comune di Castelluccio: “Giustizia è fatta”, il commento del sindaco Pasquale Marchese.