Cardellicchio pro raccolta differenziata ‘spinta’: “Il porta a porta è l’obiettivo”

Nel piano industriale del servizio di igiene urbana è contemplata solo per le utenze non domestiche, ma non è detto che in futuro non possa essere estesa alle abitazioni

“Il porta a porta è l’obiettivo. Qualunque raccolta che vuole essere economicamente vantaggiosa non ne può prescindere”. Il nuovo componente della triade commissariale che gestisce il Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, è un sostenitore della raccolta differenziata ‘spinta’, vale a dire niente cassonetti, ma bidoncini e pattumelle da esporre secondo un preciso calendario.

Nel giorno del suo insediamento, presentandosi alla città, il prefetto a riposo aveva ricordato l’esperienza di Cerignola. Subentrato anche lì da sostituto nella commissione straordinaria si era trovato nella fase transitoria. “La città di Cerignola ha affrontato una prova muscolare davvero difficile, perché sono spariti in una giornata i cassonetti e sono arrivati i secchioni. Non è facile”, ammette.

Oggi Foggia compie un passo in avanti con l'attivazione del primo Centro comunale di raccolta. Nel nuovo piano industriale e nel contratto di servizio, la raccolta porta a porta è prevista solo per le utenze non domestiche che somministrano alimenti e per i grandi produttori, ma il piano è uno strumento flessibile, precisano da Amiu. Non è esclusa, in futuro, quantomeno una sperimentazione per le utenze domestiche. Il tema sarebbe stato trattato anche in qualche riunione con la tecnostruttura.

Già entro l’estate, potrebbe partire il servizio di raccolta porta a porta per gli esercizi commerciali, quantomeno per alcune frazioni, a cominciare dagli imballaggi di cartone, e lo stesso Cardellicchio conferma che si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo. E la strada per raggiungere il traguardo del 65% di differenziata è ancora lunga.