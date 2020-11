Negozi vuoti, appello allo shopping in città di Landella: "Fate acquisti qui ma in massima sicurezza"

Negozi vuoti in città, ai commercianti non resta che la speranza dello shopping natalizio. Per questo motivo il sindaco di Foggia lancia un appello ai cittadini: "I negozi della città restano aperti e in questo momento di grandi difficoltà è vitale investire sul commercio cittadino, perché comprare in un negozio della città significa investire su Foggia. Compra a Foggia, ma in massima sicurezza: rispettando le distanze, evitando assembramenti".

Tra le righe il primo cittadino invita i foggiani ad evitare di fare acquisti on line prediligendo gli acquisti di prossimità.