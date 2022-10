Gino Lisa, il Comitato boccia le convenzioni a perdere: “Lasciamo i posti che costano meno a chi ne ha bisogno”

“Lasciamo i posti che costano meno a chi ne ha bisogno”. Parla da imprenditore Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa, e boccia le ‘convenzioni a perdere’. Gli piace, piuttosto, l’idea di applicare sconti dedicati ai giovani e a chi viaggia per motivi di salute, opzione che la compagnia starebbe vagliando. Il riferimento agli imprenditori non è puramente casuale: il presidente reggente di Confindustria Foggia, Ivano Chierici, interpellato da FoggiaToday, ha dichiarato, infatti, che è in corso di definizione una convenzione con le associazioni di categoria che acquisteranno pacchetti di biglietti.

“Non voglio fare l’avvocato della compagnia, ma con 110 posti non si può chiedere che tutti i biglietti costino 80 euro o 49 euro. I voli devono diventare autosostenibili”. Altrimenti, senza girarci troppo intorno, si replicheranno le fallimentari esperienze del passato. Oggi l’aereo non può viaggiare a pieno carico e Lumiwings deve rinunciare a 29 posti per colpa di un ostacolo lato Sud che riduce lo spazio di frenata. La presenza di manufatti, in pratica, costringe i velivoli a toccare terra 118 metri più avanti. La compagnia, dunque, subisce già una penalizzazione. “Che fine ha fatto l’imprenditore che doveva aiutare questo progetto? Venturino, in qualità di imprenditore, non deve chiedere uno sconto, ma deve contribuire a finanziare il progetto, pagando il biglietto a prezzo normale”, afferma da componente della categoria.

Secondo il leader del Comitato Vola Gino Lisa, l’imprenditore che, semmai, deve andare a Milano per chiudere un affare e acquista il biglietto il giorno prima, dovrebbe pagare di più del cittadino che ha prenotato per tempo per risparmiare. È inconcepibile per lui che si erodano i margini per i biglietti a prezzo più vantaggioso a scapito degli altri utenti. Diverso sarebbe acquistare carnet di viaggio e usufruire di qualche voucher prepagato a tariffa ridotta, secondo le capacità della compagnia, senza strappare promozioni, semmai anche per i familiari. “Non eravamo noi imprenditori a dover incoraggiare questo progetto?”, incalza Sergio Venturino. Insomma, tagliando corto, “gli imprenditori devono pagare di più dei cittadini”. Pare che qualcuno abbia già messo mano al portafogli.

Le condizioni potrebbero diventare presto più vantaggiose per chi viaggia per lavoro. Da oggi, la compagnia sta lavorando alla programmazione di un volo giornaliero, sabato escluso, e in via sperimentale di un volo di andata e ritorno in giornata, probabilmente il martedì, che potrebbe partire a inizio dicembre, in concomitanza con l’attivazione dei voli per Torino. Starebbe valutando, inoltre, l’ipotesi di spostare il volo dalle 7 alle 8, per venire incontro all’utenza che arriva dalle regioni limitrofe. Intanto, continua il pressing per gli slot su Linate. Sui social i foggiani rilanciano e sognano Bologna,Treviso, Trieste, Palermo, Venezia e chi più ne ha più ne metta. Ma il Comitato predica calma e qualche sacrificio, adeguandosi alle attuali disponibilità: adesso, va ripetendo, “servono solo i passeggeri”.