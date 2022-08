Voli da Foggia e Bari a confronto: "Partire dal Gino Lisa conviene"

“In termini economici e di tempo è più conveniente per la gente della Capitanata, ma anche di Potenza e Campobasso, volare dal Gino Lisa, anche se esistono dei biglietti su altri aeroporti, compreso Bari, a volte più competitivi”. Conti alla mano, lo dimostra il Comitato Vola Gino Lisa, che ha lanciato una campagna ‘fai da te’ sui social per spingere la vendita dei biglietti per partire da Foggia per Milano e Torino con Lumiwings: 'Tu che sei di Foggia, hai tre motivi per volare dal Gino Lisa', ha scritto.

A illustrarla è il presidente Sergio Venturino: “Facciamo l’esempio del biglietto più basso che si trova, a nove euro, senza citare le compagnie, col più basso di Foggia, che è di 49 euro. Mentre per andare a Foggia bastano due euro di benzina, per andare a Bari ci vogliono 18 di autostrada, 40 di carburante e 16 di parcheggio. Quindi, se facciamo la somma, anche se un biglietto costa 9 euro, alla fine risulta superiore al costo che paghiamo in totale su Foggia – afferma Venturino - Lo stesso dicasi per i tempi: per raggiungere l’aeroporto di Bari ci vorranno 75 minuti, per raggiungere quello di Foggia bastano 15 minuti. A Foggia il check-in o i controlli durano 10 minuti, a Bari molto di più e bisogna presentarsi molto prima essendo un aeroporto più grande. Qual è la morale? Non dobbiamo confrontare solo il prezzo dei biglietti, ma anche i costi che ci sono intorno”.

In tre tabelle, il Comitato Vola Gino Lisa ha sintetizzato orari, prezzi e tempi e ha comparato l’esborso per decollare da Foggia e da Bari, includendo anche il costo extra del bagaglio a mano da 10 chili più il posto a bordo, pari a 22,94 euro. Secondo i calcoli, da Foggia si spenderanno in tutto 51,70 euro, da Bari 106,93 euro. E se per volare dal capoluogo dauno si impiegheranno 61 minuti tra tempo di viaggio da casa (15 minuti), tempo di parcheggio (5 minuti), anticipo in aeroporto (40 minuti) e tempo di arrivo al gate (1 minuto), da Bari i passeggeri foggiani impiegano 155 minuti.

Il presidente Venturino ricorda che Lumiwings non è una compagnia low cost, ma il bagaglio è compreso, e lui stesso è arrivato a pagare fino a 30 euro in più per un bagaglio a mano su un altro vettore. “Lumiwings, ci permette di portare un cane fino a 8 chili, pochissime compagnie lo fanno. Allora se consideriamo tutto, è più conveniente volare da Foggia. Era questo lo spirito. Sono soddisfatto che ci sia stata una grande vendita in 24 ore, voglio però sottolineare che stiamo lavorando per aumentare le tratte su Milano, perché ci sembrano poche, obiettivamente. Il traffico deve nascere soprattutto su Foggia-Milano. Presenterò un documento alla compagnia e ad Aeroporti di Puglia – annuncia - richiederemo maggiori tratte su Foggia-Milano con voli che partano la mattina per Milano e rientrino la sera, in particolare per gli imprenditori”.