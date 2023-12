Dipendenti licenziati uniti per rilanciare l'ex Tozzi: "Nostro comitato è lotta di civilità"

Una parte degli operai che hanno perso il lavoro in seguito alla chiusura repentina dell'azienda americana di quadri elettrici, hanno riunito decine di personalità istituzionali per creare un comitato per fare fronte comune cercando di far ripartire l'azienda in cui hanno prestato la propria opera per anni