Ex Tozzi, per gli americani è finita ma per i lavoratori ancora no: "Vinciamo la rassegnazione"

Un comitato per la rinascita industriale e occupazionale del sito produttivo ex Tozzi. La multinazionale americana G&W, che ha acquisito appena tre anni fa una delle storiche realtà industriali della zona Asi di Borgo Incoronata, presente da 40 anni e specializzata nella produzione di apparecchiature elettriche industriali, il 18 gennaio ha comunicato senza nessun preavviso ed in maniera del tutto inaspettata per i lavoratori, la procedura di messa in liquidazione volontaria ed il conseguente licenziamento collettivo per tutti gli operai.

Sulla decisione avrebbero pesato la recessione collegata alla pandemia, l'aumento dei prezzi e i ritardi nell’approvvigionamento delle materie prime a livello internazionale. Scelta che si è tradotta nel definitivo smantellamento del sito e che rischia di fare perdere per sempre al territorio un’importante produzione industriale in un settore strategico nel quale, grazie alle competenze delle maestranze accumulate nei decenni, si era raggiunto un ruolo di leadership.

A nulla è valsa la corsa contro il tempo, durante la fase della procedura, da parte di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, ai tavoli di Confindustria prima, della Regione Puglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy poi, di convincere gli americani a fare un passo indietro.

Difatti, in tutti i tavoli, la G&W ha confermato la volontà di chiudere lo stabilimento, rigettando la proposta di utilizzo di ammortizzatori sociali utili. Nonostante i tentativi profusi dalla Regione - dalla disponibilità allo stanziamento di ingenti risorse economiche pubbliche finalizzate all’ammodernamento degli impianti produttivi, all’intermediazione con la committenza (Enel) -, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di scongiurare i licenziamenti collettivi, è seguito, il 15 maggio scorso, l’invio delle lettere individuali di licenziamento da parte della multinazionale americana.

Gravissime le ripercussioni sul territorio, oltre cento le famiglie coinvolte, quelle che avevano basato il loro presente ed il loro futuro sulla solida storia dello stabilimento Ex Tozzi, che per decenni ha rappresentato un presidio di dignità e di legalità per intere generazioni di foggiani.

"Spetta alle istituzioni e alla politica convocare con urgenza il tavolo presso il Mimit per promuovere e sostenere la reindustrializzazione della fabbrica di quadri elettrici, la definizione di un Piano Industriale ed i tempi di assunzione di tutto il bacino delle lavoratrici e dei lavoratori. Per queste ragioni riteniamo necessario costituire un comitato aperto, con la finalità di dare continuità produttiva ed occupazionale ad un territorio martoriato dalla disoccupazione"

È questa la ragione per cui i lavoratori della G&W hanno rivolto un appello alla cittadinanza, alle associazioni, ai soggetti politici e sociali per chiedere sostegno con l’obiettivo di salvare e rilanciare lo storico sito produttivo, strategico per le sue produzioni essenziali nell’era della transizione energetica e per la capacità occupazionale del territorio.

Con questo appello i promotori del Comitato ha convocato una assemblea pubblica mercoledì 13 dicembre, dalle 17 alle 19.30, presso la sala convegni della Camera del Lavoro Territoriale di via della Repubblica n. 68.

Questi gli obiettivi: costituire un comitato per la rinascita industriale e occupazionale del sito produttivo ex Tozzi come presidio di legalità sul territorio della città di Foggia; definire un percorso di iniziative e di lotta per tenere aperta una realtà produttiva importante per il Mezzogiorno e per la città di Foggia.

Una realtà chiusa a discapito di lavoratrici e lavoratori di alta gamma con elevate competenze e di un patrimonio industriale che va salvaguardato; offrire nuove opportunità di sviluppo e di rilancio industriale dello stabilimento garantendo un futuro occupazionale ai lavoratori; avviare un progetto di reindustrializzazione industriale che guardi anche alle nuove tecnologie; definire un percorso di supporto alla formazione per le lavoratrici e i lavoratori e di investimenti per il sito industriale ex Tozzi.