Gino Lisa, parte la chiamata alle armi del Comitato per un "documento di azioni e di protesta"

Parte ufficialmente la chiamata alle armi del Comitato Vola Gino Lisa. La data era già nell'aria, anticipata per le vie brevi dal presidente Sergio Venturino a politici e organizzazioni. Ora ci sono tutti i dettagli, luogo e ora: lunedì 15 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, sarà la Camera di Commercio di Foggia ad ospitare l'assemblea pubblica 'La Capitanata si unisce', incentrata naturalmente sulla vertenza aeroporto.

Il leader del Comitato preferisce definirlo 'seminario'. Durerà tutta una mattinata: "Non accettiamo presenze a tempo - avverte - perché alla fine si chiude con un documento di azione e di protesta, azioni costruttive. Il Gino Lisa dovrà diventare un prototipo per conquistare obiettivi per la Capitanata, tutti insieme". In settimana saranno forniti tutti i dettagli, per ora solo qualche anticipazione.

L'appuntamento era già in cantiere, prima che il Governatore, in quel di Foggia, esponesse la sua teoria sulla domanda di voli che ha sollevato un polverone (in sintesi: "Gli aeroporti funzionano se c'è una domanda, se non viene nessuna compagnia non si vola perché vuol dire che il mercato non chiede voli da Foggia").

Da giorni, il presidente Venturino si è attaccato alla cornetta del telefono e ha invitato politici da destra a sinistra, senza distinzione di colori. Hanno già aderito sindaci, come Giuseppe Pitta di Lucera e Giuseppe Nobiletti di Vieste, consiglieri regionali come Antonio Tutolo e Giannicola De Leonardis, il Movimento 5 Stelle al gran completo. Sono solo i primi nomi.

"La provincia è calda". E, forse inconsapevolmente, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con le sue dichiarazioni, ha contribuito a ingrossare il fronte del dissenso. "Sto avendo riscontri positivi", fa sapere Venturino. Il Comitato teme, al massimo, di dimenticare qualcuno: "Dato che noi non siamo un'organizzazione, non siamo un'azienda, potremmo commettere l'errore di non invitare qualche politico. Per questo, lo preghiamo di autoinvitarsi segnalandolo a comitato@volaginolisa.it. Abbiamo invitato anche le associazioni e gli ordini professionali".

Con l'Ordine degli ingegneri, in particolare, il Comitato intende approfondire il progetto VolaFreccia, presentato insieme al Comitato Un Baffo per Foggia, che unisce l'infrastruttura aeroportuale e Ferroviaria per la Capitanata. Sono invitati anche i parlamentari eletti in Capitanata, sindaci, presidente della provincia di Foggia, consiglieri regionali della Puglia, associazioni di categoria, sindacati, imprenditori. "Insieme, per dare alla Capitanata ciò che le spetta" e per lo sviluppo economico e sociale del territorio, solo per citare qualche motto.

L'atteggiamento discriminatorio nei confronti dell'aeroporto di Foggia rispetto agli altri scali della regione, dove le compagnie hanno potuto beneficiare di incentivi, è uno dei temi di questi giorni, rimarcato anche dalla regina del turismo pugliese: dal Gargano, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti ha rilanciato la richiesta degli operatori turistici che chiedono di dare al Gino Lisa "le stesse possibilità che sono state date ad altre strutture aeroportuali".

È sulla volontà politica che vuole incidere il Comitato. Non è ancora una mobilitazione. "Siamo troppo sparpagliati, ecco perché dobbiamo unirci, questo è l'obiettivo. Non è una manifestazione: è un seminario, un meeting". In quella sede si deciderà e si valuteranno le proposte, che sia una marcia su Bari o su Roma, per esempio. E poi ci sono le azioni costruttive, contributi a un piano industriale scritto dal basso.

A distanza di giorni, l'analisi logica - o forse sarebbe meglio dire l'anatomia delle parole - delle dichiarazioni di Emiliano non si esaurisce, e anzi, determina ulteriori osservazioni, dopo quella esplicita sulla Regione Puglia che non ha tirato fuori un euro per l'allungamento della pista, precisazione sempre ad opera del Comitato. "Quando Emiliano dice che la Regione ha ricostruito da zero il Gino Lisa, ammette di averlo abbandonato per anni e che Aeroporti di Puglia non lo ha più curato - fa notare Venturino - nonostante la convenzione e soldi per curare i 4 aeroporti, non due".