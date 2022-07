'Buoni servizio’ per anziani e persone con disabilità: come presentare la domanda

A partire da oggi e fino alle 12 di giovedì 29 settembre, è possibile presentare le domande per i buoni servizio per l?accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità.

Lo comunica l?assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone: ?Anche quest?anno, abbiamo anticipato i tempi per la presentazione delle domande, in modo da consentire a tutte le famiglie pugliesi di iniziare a presentare la propria domanda in un periodo più agevole rispetto al mese di agosto. Vogliamo andare incontro alle famiglie che hanno bisogno di questo beneficio che, lo voglio ricordare, non consiste nell?erogazione di un contributo monetario, ma interviene abbattendo il costo finale della retta, con una percentuale da un minimo del 20% sino ad un massimo del 100% in base al valore Isee, per la frequenza di fondamentali servizi socio-assistenziali e sociosanitari da parte dei loro congiunti disabili e anziani non autosufficienti?. Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line (qui il link), previa autenticazione con credenziali spid ?Livello 2? e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di accreditamento del referente familiare e generazione del ?Codice Famiglia?.