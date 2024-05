Imprenditore prova a mettere in rete le imprese agricole di Capitanata: "Coltiviamo connessioni"

La Capitanata è, senza dubbio, leader in vari settori dell'agricoltura e nel suo indotto. Ma non si riesce a fare rete e le migliaia di aziende del territorio lottano tutte come singole unità. Il progetto di Antonio Cocomazzi è proprio quello di mettere insieme tutte queste piccole realtà e creare un unico grande fronte che abbia poi la forza di dettare anche i prezzi sui mercati nazionali ed esteri.