La Capitanata vola a Dubai con Angelo Pettograsso, l'imprenditore del 'Colorificio' che ha ideato My Estro

C’è anche il ‘Colorificio Pettograsso’ di San Marco in Lamis - unica azienda della provincia di Foggia - tra le 99 attività del settore ‘Furniture & Furnishing’ selezionate nell’ambito del progetto ‘Italian yellow directory in the gulf’ promosso dall'Ufficio della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, che funge da ponte diretto tra 690 imprese italiane di 13 diverse categorie di settore e gli operatori dell'Area del Golfo.

La Camera di Commercio ‘Iicuae’ offrirà loro il servizio di ‘Ufficio di rappresentanza’ che potrà essere utilizzato per eventuali incontri con operatori locali o in transito a Dubai. Ci sarà anche un servizio di segreteria e la presenza di un ‘Companies Representative’ di riferimento che gestirà i contatti tra gli operatori economici interessati e le attività selezionate.

La Capitanata c'è con Angelo Pettograsso, titolare di due punti vendita a San Marco in Lamis e a Manfredonia. L'attività commerciale nata nel 1982 da una idea del padre Fortunato, ques'tanno compie 40 anni.

Specializzato nella produzione di decorativi e nell’utilizzo di prodotti professionali, quella dei Pettograsso è diventata una struttura altamente qualificata atteso che nel 2016 il Colorificio con sede nella città dei due Conventi in via della Vittoria, ha ideato la linea My Estro, brand 100% made in Italy. “Fa parte della linea decorativi della nostra azienda. E’ stato il nostro primo prodotto utilizzato per lanciare la nostra linea e il nostro stile. Sulla scorta di questa iniziativa ne sono nati altri” spiega il giovane imprenditore a Foggiatoday.

Una laurea triennale in Economia del territorio e quella quinquennale in Economia e Management specialistica, il Ceo 39enne del Colorificio attua soluzioni creative progettando spazi chiusi, abitazioni private ed esercizi commerciali. Scegli i materiali, studia le luci e i colori.

Dopo gli studi e una esperienza di lavoro ad Ancona, qualche anno fa l’interior designer garganico ha deciso di tornare a San Marco in Lamis per sfruttare le potenzialità del Mezzogiorno, in cui ha sempre creduto, e perché – sottolinea su queste colonne - ha ritenuto doveroso dar seguito al lavoro e agli sforzi compiuti dal padre, commerciante originario di Poggio Imperiale. “C’è un motto che dice, fai ciò che puoi, con quel che hai e dove sei” evidenzia.

Su cosa invece vuol dire per una realtà della provincia di Foggia aprirsi a contesti e mercati nazionali e internazionali, Angelo Pettograsso non ha alcun dubbio: “Significa far conoscere il valore del nostro prodotto ma anche il valore della nostre tradizioni, in questo caso del nostro stile di arredo”.

Sulle possibilità di sviluppo conclude: “Spero che la mia esperienza possa stimolare gli altri a fare meglio e di più e pemettere alla mia e anche alle altre aziende, di continuare a cogliere le opportunità di un mercato, il nostro, in continua evoluzione. Il Made in Italy, anche attraverso piccole realtà del Sud, può aprire più di una finestra sul mondo”.