Buona la prima, 14 anni dopo ci si imbarca da Manfredonia per raggiungere le Tremiti: "Usciamo dall'isolamento"

Buona la prima: subito pienone per il collegamento giornaliero Manfredonia-Tremiti, inaugurato questa mattina. Tanti i turisti che erano all’imbarco al Molo di Ponente. "Una gran bella soddisfazione ed emozione poter dare loro il benvenuto della città e varare questo nuovo servizio che veniva svolto più dal 2008. Immagini che mi hanno fatto tornare bambino, ai tempi in cui vedevamo partite la motonave ed era subito estate. Grazie a chi, come me ed il Comune di Manfredonia, ci ha creduto sin da subito: la Regione, la Provincia e la “Gargano Metro Marine” (Ati di aziende, tra le quali la sipontina Agenzia Galli). Un nuovo inizio che fa uscire Manfredonia dall’isolamento, la riporta ad essere la Porta del Gargano con immediati benefici per l’economia e la valorizzazione della città, partendo dalla risorsa più importante, il mare. Perché scegliere l’imbarco a Manfredonia? Una mini crociera che fa ammirare da vicino la meravigliosa costa garganica. Buon vento Gargano Metro del Mare , buon vento Manfredonia".