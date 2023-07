Il metrò-mare per le Tremiti finalmente riparte: prima corsa il 30 luglio da Manfredonia

Il 30 luglio riprende il servizio di linea per la tratta Manfredonia-Isole Tremiti, affidata dal Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, all'Ati Gargano Metro Marine, che dopo il successo di numeri registrato la scorsa estate metterà a disposizione il proprio metrò mare per raggiungere le Diomedee.

Il servizio prenderà il via con il suo primo viaggio domenica 30 luglio. Le partenze - previste alle ore 7.30 dal molo di ponente del porto di Manfredonia e alle 17 dall’Isola di San Nicola - avranno cadenza giornaliera per un totale di 31 corse, come da calendario. Il costo del biglietto, acquistabile on-line, è di 12,30 per la tratta Manfredonia-Tremiti e di euro 9,80 per la tratta Tremiti-Manfredonia.

Il collegamento, nelle previsioni iniziali, lo ricordiamo sarebbe dovuto ripartire il 23 giugno (leggi qui). Inizio tuttavia slittato per via dei tempi per l'assegnazione del servizio finanziato dalla Regione Puglia con 450mila euro.

Il 21 luglio la Provincia di Foggia ha comunicato alla 'Blue Navy Ferries', la società che si era aggiudicata l’appalto del servizio di trasporto pubblico marittimo, la revoca dell’affidamento. "Non producendo il contratto per il servizio e le modalità di pagamento, la Provincia ci ha comunicato l'esclusione e l'attribuzione al secondo arrivato. Il servizio doveva partire il 14 luglio, loro ci hanno comunicato l'aggiudicazione il 15. Hanno fatto di tutto per non farci partire, ora se ne assumeranno tutta le responsabilità” (continua a leggere).