Ex vicesindaco di Vieste esulta: realizzato il progetto del collegamento con la Foresta Umbra

L'ex vicesindaco di Vieste Rossella Falcone rivendica con orgoglio la realizzazione del progetto, sul quale evidenzia di aver lavorato per due anni, che darà la possibilità ai turisti che si recheranno a Vieste per trascorrere le vacanze, di raggiungere in autobus la Foresta Umbra con la possibilità di partecipare a delle escursioni con personale qualificato: "Sono molto felice, già l’anno scorso eravamo quasi pronti all’attivazione, ma poi purtroppo non riuscimmo a partire. Una realtà turistica come Vieste non poteva non avere un collegamento con la maestosa Foresta Umbra e la possibilità di una bella visita guidata con personale qualificato. Ringrazio la ditta Fini Viaggi per essere riuscita a tradurre in fatti le idee maturate nel corso dei nostri numerosi confronti sul tema".

Tutti i mercoledì, da oggi 19 giugno al 28 agosto, in collaborazione con Gargano Natour con partenza alle 8.30 da Piazzale Europa. L'escursione, di 3 chilometri, dura tre ore al costo di 27 euro. Di diciassette euro il costo del biglietto dell'autobus senza escursione. Rispettivamente di 17 e 7 euro il costo per gli under 12