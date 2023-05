Dal Gargano costiero al Gino Lisa: da domani tre collegamenti in partenza e in arrivo

La Sezione Tpl e Intermodalità della Regione Puglia ha autorizzato l’attivazione dei nuovi servizi di trasporto pubblico locale operati da Co.Tr.a.p. - Metauro Bus per il collegamento del Gargano alla rete aeroportuale pugliese.

Nella prima estate in cui la provincia di Foggia e il Gargano vivranno la piena operatività dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, i comuni di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Peschici disporranno, da domani, primo giugno, fino al 26 settembre, di tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto foggiano, cadenzati con gli orari dei voli, secondo i relativi tempi di imbarco.

Sempre fino al 26 settembre, i comuni di Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia disporranno di ulteriori tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Bari.

In una logica di rete e nell’opportunità di offrire la più alta offerta di mobilità, i servizi sono stati progettati e sono presentati in combinazione con gli orari della linea Foggia-Foggia Aeroporto-Bari Aeroporto, per complessive 11 coppie di corse al giorno (orari disponibili su www.metaurobus.it, biglietti disponibili su www.biglietteria.cotrap.it o acquistabili a bordo, in contanti o con carta di credito).

Nell’intento di implementare ulteriormente le informazioni di viaggio e il relativo livello di diffusione, attraverso un qr-code dedicato o direttamente dal sito internet della società Metauro Bus, sarà attiva anche da smartphone la funzione “monitora il percorso”, per consentire al passeggero di localizzare l’autobus in arrivo, migliorando i tempi di attesa alle fermate.