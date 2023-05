Dal Gino Lisa al mare del Gargano: ci saranno i collegamenti

Con l'estate alle porte verrà attivata la sperimentazione del collegamento tra l'aeroporto Gino Lisa di Foggia e il Gargano.

Una buona notizia alla luce delle numerose richieste avanzate tanto dai passeggeri e turisti, quanto dagli operatori del settore turistico. Questo grazie al trasferimento della competenza dall'assessorato al Turismo all'assessorato ai Trasporti.

Intanto anche per il 2023 è stato approvato il collegamento in bus Bari Palese Aeroporto 'K. Woityla'-Gargano 'Gargano Easy to