Dagli aeroporti di Bari e Foggia al Gargano: da sabato 8 giugno partono i collegamenti

La Provincia di Foggia ha autorizzato l’attivazione dei servizi stagionali di trasporto pubblico Puglia Easy to Reach, che da sabato 8 giugno garantiranno il collegamento giornaliero-diretto tra i comuni di Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, di Barletta, Trani e del sito Unesco Castel del Monte con gli aeroporti Gino Lisa di Foggia e Karol Wojtyla di Bari.

Puglia Easy To Reach è nato dall’evoluzione del programma Gargano Easy to Reach, valutato come ‘efficace forma di mobilità integrata nel territorio del foggiano’, per potenziare e favorire in tutta la regione il collegamento tra aeroporti, stazioni, mete turistiche e siti Unesco, per promuovere il territorio e le sue ricchezze, a servizio non solo dei pendolari ma di chiunque voglia viaggiare in Puglia.

Ha commentato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia Debora Ciliento: "Si è compreso che rendere gli aeroporti maggiormente accessibili li rende più appetibili agli occhi sia dei turisti stranieri, che hanno la possibilità di muoversi facilmente per raggiungere i luoghi di interesse, che per gli stessi pugliesi, che non devono avere il pensiero di dove lasciare l’auto privata per il periodo di un viaggio”.

I servizi, progettati secondo l’operatività effettiva degli aeroporti di destinazione, in combinazione con gli orari della linea Foggia-Foggia Aeroporto-Cerignola-Bari Aeroporto, saranno garantiti in provincia di Foggia da Co.tra.p. Metauro Bus, secondo gli orari pubblicizzati sul rispettivo sito internet.