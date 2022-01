Lucera sempre più vicina ai 29 comuni dei Monti Dauni: al via una collaborazione strategica

Lucera e i 29 comuni dell’area interna Monti Dauni sempre più vicini e coesi. L’apertura ad una collaborazione strategica da parte dell’assemblea dei sindaci al comune federiciano è stata accolta con favore dal sindaco Giuseppe Pitta che ha di fatto allargato a varie forme di collaborazione. “Felicissimi di essere stati chiamati a far parte della strategia nazionale aree interne Monti Dauni. Quest’area finalmente rivendica la sua compattezza, non si può immaginare un territorio diviso. Lucera e i comuni dei Monti Dauni sono un’unica entità amministrativa e territoriale. Sono convinto che questa parte ancora sana della Capitanata, rivendicherà con più forza i diritti e le possibilità che ha per una ulteriore crescita. Lucera in punta di piedi metterà a disposizione tutte le sue potenzialità, così come cercherà di acquisire le stesse dai borghi dei Monti Dauni. Oggi è un dovere creare sinergie tra comuni. E’ l’unico modo per uscire dall’isolamento” il commento del sindaco Giuseppe Pitta.

A caldeggiare l’ingresso di Lucera nel novero dell’area interna è stato il coordinatore di Snai Monti Dauni, Raimondo Giallella. “E’ importante che il Comune di Lucera diventi area strategica della nostra area interna. Lucera è sempre stato il punto di riferimento per i piccoli comuni dei Monti Dauni, e con questa nuova alleanza lo sarà ancora di più. Sarà il volano dell’intera area. Da questa connessione dei territori si potrà ragionare per migliorare e incrementare tutti i servizi di cittadinanza (mobilità, poste, scuole, sanità, ecc.), per ricreare le condizioni per le quali le persone possono vivere bene anche nei piccoli centri”.