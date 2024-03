Il foggiano Raffaele Nacchiero tra i 100 under 30 ‘number one’ di Forbes Italia

Il suo nome figura nella lista dei 100 ‘number one’ under 30 di Forbes Italia, giovani leader del futuro 2024, nella stessa classifica in cui già tre anni compariva il campione di tennis Jannik Sinner, oggi in copertina con Angelina Mango, che ha trionfato a Sanremo.

È il foggiano Raffaele Nacchiero, Ceo e co-founder di AraBat, startup per l’economia circolare nata nel 2022. Laureato in ingegneria gestionale con il massimo dei voti, attualmente dottorando di ricerca al Politecnico di Bari, ha 25 anni.

La startup innovativa made in Foggia ha “inventato una nuova tecnologia per riciclare le batterie al litio, quindi di auto elettriche, computer e smartphone, basata sull’impiego di acidi organici e scarti biologici, vale a dire scarti della frutta e della verdura – spiega l’amministratore unico -. In altre parole, quello che facciamo è riutilizzare bucce delle arance e sottoprodotti vegetali all'interno di questo trattamento chimico sostenibile per recuperare le materie prime preziose presenti all'interno di queste batterie al litio a fine vita. Attraverso questo sistema di economia circolare, noi riusciamo a estrarre litio, cobalto, nichel, manganese e altre materie prime per reintrodurli in nuovi cicli produttivi. Quindi, li estrapoliamo da questi rifiuti pericolosi e li destiniamo alla produzione di nuove batterie, ma anche ad altri settori produttivi: metallurgia, industria navale, edilizia”.

La startup, fondata insieme ad altri quattro soci, ha stretto una partnership con l’Università di Foggia, più precisamente con lo Star Facility Centre, laboratorio coordinato dal professor Matteo Francavilla.

“Grazie a questa partnership – prosegue Raffaele Nacchiero -, siamo riusciti a sviluppare la nostra tecnologia, a brevettarla e poi a diventare la startup più premiata d'Italia, vincendo premi come l’Eni Award 2022, conferitoci dal presidente della Repubblica Mattarella a fine 2022, il Premio nazionale dell'innovazione, o il più recente Canada-Italy Innovation Award, che ha rappresentato il nostro primo vero passo all'estero. Siamo riusciti, così, a raccogliere capitale che ci ha permesso di avanzare nella scaleup della nostra tecnologia e, oggi, stiamo discutendo con grandi partner industriali e fondi di investimento per realizzare l'industrializzazione della nostra startup”.

L’impresa innovativa ha stimolato il dibattito sul tema del riciclo e recupero delle batterie al litio.

“Noi siamo stati i primi nella storia del nostro Paese, a mettere al centro del dibattito pubblico lo smaltimento delle batterie litio, tema mai affrontato prima dell'avvento di AraBat. Basti pensare che in Italia non esistono riciclatori di batterie al litio, ma prendono le nostre batterie al litro e le portano all'estero”.

Nella classifica di Forbes Italia, Raffaele Nacchiero condivide con ad altri 12 giovani la categoria ‘Social Impact’.

“È stato un traguardo inaspettato – afferma – Sicuramente, un risultato che mi riempie di orgoglio per un semplice motivo: partendo da ‘sotto zero’, cioè senza una forte base economica e senza grandi ‘supporti’ dall'alto, vedere oggi questo riconoscimento e altri, la nostra realtà che sta avanzando negli scenari internazionali, mi riempie particolarmente d'orgoglio. Leggere il mio nome insieme ad altri celeberrimi è sicuramente un primo grande tassello. Il prossimo obiettivo è quello di consolidare i percorsi tracciati e, ovviamente, vedere la mia startup sul tetto del mondo”.