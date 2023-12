Qualità della Vita: Foggia è l'ultima provincia d'Italia

Una sorpresa e una amara conferma. La classifica Qualità della vita prodotta dal Sole 24 Ore vede per la prima volta la provincia di Udine in testa alla classifica, davanti a Bologna e a Trento. Si tratta della prima volta per la provincia friulana, che mai aveva ottenuto un risultato così prestigioso dal 1990 (anno in cui fu realizzata la prima classifica).

Le classifiche sono state prodotte attraverso una minuziosa analisi di 90 indicatori divisi in sei categorie: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Demografia e società, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero.

La amara conferma riguarda la provincia di Foggia che torna a occupare l'ultima posizione come nel 2002 e nel 2011. In ben quattro delle sei categorie prese in considerazione, la Capitanata non riesce a sopravanzare la centesima posizione: è 104esima in Affari e Lavoro, 101esima in Ambiente e Servizi, 103esima in Giustizia e Sicurezza e 102esima in Cultura e Tempo libero.

Vanno un pochino meglio (si fa per dire) le cose nelle altre due categorie: in Ricchezza e Consumi la Capitanata evita le ultimissime posizioni, ma non va oltre un modesto 87esimo posto. Il miglior risultato lo ottiene nella categoria Demografia e società, dove si piazza al 73esimo posto.

Non sono granché incoraggianti i risultati delle altre province pugliesi: il miglior piazzamento lo ottiene Bari (69° posto) malgrado le tre posizioni perse rispetto allo scorso anno. In risalita Lecce (71°), che guadagna sette posizioni. Perde due posti anche la Bat (85°), mentre Taranto risale oltre le ultime cento posizioni (97°). In termini di posizioni perse, il peggior risultato in Puglia lo fa registrare Brindisi che scivola dal 92° al 100° posto.

Anche la classifica di quest'anno fa emergere una profonda spaccatura del Paese. Nelle ultime ventisei posizioni figurano soltanto province del sud. La provincia del Nord con il peggior risultato è Imperia, che si piazza all'81° posto. A eccezione di Pescara (41esima), non c'è traccia del sud nelle prime cinquanta posizioni.