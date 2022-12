Perchè Foggia è la quart'ultima provincia d'Italia

Foggia non è più la penultima provincia d'Italia. La Capitanata guadagna due posizioni nella classifica sulla 'Qualità della Vita' de 'Il Sole 24 Ore', restando tuttavia nelle retrovie, al quart'ultimo posto.

Dall'analisi dei dati - anche quest'anno l’indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) - emerge un quadro tutt'altro che confortante nonostante il segno più registrato per cinque indicatori. Guadagna infatti cinque posizioni e si attesta all’89esimo posto per ‘Ricchezza e consumi’. E’ in posizione numero 100 per ‘Affari e Lavoro’ (+2) e ‘Giustizia e Sicurezza’ (+7). Guadagna 10 posizioni (ora è novantesima) per ‘Ambienti e Servizi’, una per ‘Demografia e Società’ (88°).

Per quanto riguarda il parametro ‘Cultura e Tempo Libero’, perde nove posizioni e scende al 103esimo posto.

La performance migliore di Foggia, che la colloca al primo posto, è quella relativa all’indice di rotazione delle cause. La peggiore - che la colloca all'ultimo posto - riguarda il riciclaggio e l’impiego di denaro, con quasi 10 denunce ogni 100mila abitanti (59 in tutto) rispetto a una media di 2,2.

La Capitanata è tredicesima per indice di criminalità, quarta per omicidi volontari consumati, terza per tentati omicidi, 55esima per danneggiamenti, ottava per omicidi preterintenzionali, decima per omicidi colposi, occupa la posizione numero 26 per omicidi da incidenti stradali, la 32esima per omicidi da incidenti sul lavoro.

E ancora, è l’undicesima provincia d’Italia per furti, la sesta per furti con strappo e la 26esima per furti di ciclomotori.

Drammatico il dato dei furti d'auto: con 3561 denunce è seconda. Peggio ha fatto solo la Bat. E' 82esima per furti in abitazioni e 14esima per rapine. Ventiduesima per furti in auto con sosta, ventesima per rapine sulla pubblica via, ottava per estorsioni, quinta per usura.

La provincia di Foggia è settima per numero di denunce di incendi (277). Nell’ultimo anno, inoltre, ci sono state trentadue denunce per produzione e traffico di droga, 222 per spaccio, 42 per contraffazione di marchi e prodotti industriali, 773 per lesioni dolose, 139 per percosse.

Complessivamente si sono consumati 5169 delitti, un numero elevato che colloca il territorio al 30esimo posto..

Per quanto riguarda l’indice del clima, è 36esima per ore di sole al giorno (8,1). Si colloca al 97esimo posto per ondate di calore: per 264 giorni la temperatura percepita supera i 30° gradi. E’ 22esima in classifica per eventi estremi: per 13 giorni annui l’accumulo di pioggia è stato superiore ai 40 mm.