Foggia resta nelle retrovie della Qualità della Vita: perchè si vive peggio che in altre parti d'Italia

La buona notizia è che Foggia guadagna cinque posizioni nella speciale classifica di ItaliaOggi che misura la qualità della vita delle province italiane: dalla 101 alla 96esima posizione in un anno. Peggio hanno fatto 11 altre realtà, Napoli compresa.

Tuttavia, la Capitanata è una provincia sofferente, che gli indicatori analizzati collocano in un'area mediamente 'scarsa', con qualche piccola eccezione.

Lo studio si articola in 9 dimensioni d’analisi - affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero e turismo - 14 sottodimensioni ed un elevato numero di indicatori di base (92).

Consente di indagare in maniera approfondita i molteplici aspetti relativi alla qualità della vita a livello territoriale. Accanto alle tradizionali classifiche, l’indagine introduce uno strumento di lettura "trasversale" delle realtà provinciali.

Le 107 province italiane sono classificate in 5 cluster, Mediterraneo, Francigena, Adriatico, Padania, Metropoli). L’indagine ItaliaOggi-Ital Communications - giunta alla sua 25esima edizione, è coordinata da Alessandro Polli del dipartimento di Scienze sociali e economiche dell’Università La Sapienza di Roma.

AFFARI E LAVORO

Per quanto riguarda l’indicatore ‘Affari e Lavoro’, la Capitanata guadagna due posizioni: da 102 a 100. Troppo poco per impensierire quantomeno le altre province pugliesi: in tal senso è la peggiore della Regione e nel gruppo è classificato come ‘Insufficiente’.

Per quanto riguarda il tasso di occupazione maschile nella fascia d’età 15-64, pur guadagnando tre posizioni, la provincia di Foggia si colloca al 96esimo posto. Leggermente meglio il dato delle donne, un gradino più in basso. Per il tasso di disoccupazione maschile è 102esima, novantanovesima per quello femminile.

Nella classifica ‘Start-up e Pmi innovative per 100mila imprese registrate’ la Capitanata si piazza al 96esimo posto. Occupa invece la 26esima posizione per le imprese registrate ogni 100mila abitanti, la 59esima per quelle cessate ogni 100mila attive.

AMBIENTE

Capitanata bocciata, perde 15 posizioni ed è 104esima. Peggio fanno solo Catania, Napoli e Messina. Basti pensare che sono ben ottanta le posizioni perse per quanto riguarda i superamenti del limite orario previsto per il biossido di azoto: da 17 a 97. Stessa posizione per la speciale sotto categoria relativa al numero dei veicoli circolanti per km2 di superficie urbanizzata nei capoluoghi Foggia. Quindicesima per consumo annuo pro capite di energia elettrica.

Tra le ultime province per estensione pannelli fotovoltaici installati sugli edifici pubblici nei capoluoghi, mentre guadagna 15 posizioni ed è ottantesima per ‘Densità di piste ciclabili nei capoluoghi’. Stessa posizione per ‘Disponibilità di aree pedonali nei capoluoghi’.

E' centesima in classifica per ‘Disponibilità e Densità di verde urbano nei capoluoghi. Per quanto riguarda l’offerta di trasporto pubblico del capoluogo Foggia, è 45esima. Quart’ultima per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei capoluoghi.

REATI E SICUREZZA

Foggia lascia gli ultimi posti e si piazza al 99esimo, guadagnando 4 posizioni. Per omicidi volontari ogni 100mila abitanti è quartultima. Novantottesima per ‘Omicidi colposi e preterintenzionali per 100mila abitanti’. Al 105esimo posto per tentati omicidi ogni 100mila abitanti. Novantunesima per lesioni dolose e percosse. Trentatreesima per violenze sessuali, 104esima per sequestri di persona.

Sessantottesima per reati connessi al traffico di stupefacenti. Novantatreesima per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. Per scippi e borseggi è 54esima. E' la seconda provincia d'Italia peggio per furti di auto, peggio ha fatto soltanto la vicina Bat. Al 26esimo posto per furti negli appartamenti. Ottantacinquesima per furti in generale. Centesima per estorsioni.

Rapine in banca e negli uffici postali condivide il primato con altre 58 province. Per le rapine in generale è 94esima. Per truffe e frodi informatiche si piazza in 23esima posizione.

SICUREZZA SOCIALE

Per quanto riguarda l’indicatore Sicurezza Sociale, la provincia di Foggia occupa la 90esima posizione, un livello definito ‘scarso’. In questa macroarea si tiene conto degli infortuni sul lavoro, dei morti per tumore e dei morti e feriti per incidenti stradali (la Capitanata occupa l’ultima posizione con punteggio zero).

Per numero di suicidi dalla 29esima sale alla 16esima posizione. Il tasso di disoccupazione giovanile vale il 97esimo posto, è ventottesima (dal 16esimo posto) per reati a sfondo sessuale.

GLI ALTRI INDICATORI

Capitanata nelle retrovie (104) per Istruzione e Formazione: 90esima per partecipazione alla scuola dell’infanzia. Rispetto al numero di residenti in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria è al 105esimo posto. Per persone in possesso di laurea occupa la 102esima posizione. Il dato delle adeguate competenze alfabetiche colloca invece la provincia di Foggia in 94esima posizione.

Accettabile il livello per quanto riguarda il capitolo ‘Popolazione’ (51). Si emigra di più che in ogni altra provincia d’Italia, fatta eccezione per la Bat, Brindisi, Bari, Taranto, Agrigento, Sud Sardegna e Nuoro. Quindicesima per l’indice di dipendenza degli anziani, ventunesima per l’indice di vecchiaia. Al 104esimo posto per la presenza di immigrati ogni 1000 residenti.

Pur perdendo tre posizioni (dalla 13esima alla 16esima) resta buono il ‘Sistema Salute’, anche se in merito al sottodimensionamento dei posti letto nei reparti specialistici, la Capitanata non brilla ed è sesta.

Va peggio per il tempo libero con la casella numero 92 occupata: insufficienti il numero di palestre, sale cinematografiche, associazioni artistiche, ricreative e culturali.

Guadagna due posizioni ma è ancora troppo poco, per reddito e ricchezza (87): è 105esima provincia d’Italia per reddito disponibile pro capite.