Qualità della vita, la Capitanata risale qualche gradino ma resta in fondo: è al 101esimo posto della classifica

La provincia di Foggia risale di qualche gradino la classifica della qualità della vita, ma resta in fondo, a sei posizioni dal fanalino di coda che si conferma Crotone. I risultati della 24esima edizione del Rapporto realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, relegano ancora una volta la Capitanata nella parte bassa, al 101esimo posto. Nella passata edizione si era piazzata in 105esima posizione. In testa alla classifica c’è Trento con eccellenti punteggi in 8 ambiti su 9.

Foggia è ultima tra le province pugliesi: Bari occupa l’80esima posizione e ne recupera 6 rispetto al 2021, collocandosi nella parte alta del terzo gruppo, dove comunque la qualità della vita è considerata ‘scarsa’; stessa fascia di Brindisi, al 90esimo posto (85esimo nel 2021); perde una posizione la provincia di Lecce, all’88esimo posto, già nel quarto gruppo dove la qualità della vita è giudicata insufficiente; seguono la Bat, che recupera sette posizioni e sale al 90esimo posto, e Taranto che sale dalla 103esima posizione alla 99esima. Migliorano un po’ tutte, ma non guadagnano la sufficienza. Nessuna provincia del Sud e delle Isole rientra nel gruppo delle 32 di testa.