Le aziende che fatturano di più nel Foggiano: comandano i Grieco, Universo Salute prima azienda sanitaria

Non è foggiana l’azienda più ricca della Capitanata. Secondo la classifica di reportaziende.it e che prende in esame mille aziende del foggiano, con un fatturato pari a 174.625.813 euro (2022) il podio spetta alla ‘New Grieco srl’ con sede a Cerignola (ventisettesima a livello regionale), e questo nonostante una perdita di oltre sei milioni di euro rispetto all’anno precedente. Si tratta di un’azienda di commercio all’ingrosso di prodotti per l’igiene della casa e la cura della persona nata 37 anni fa, ma che dal 2002 ha dato il via al progetto ‘Proshop’ presente, invece, sul mercato della vendita al dettaglio.

Una medaglia d’oro che è sibillina rispetto al resto della classifica: sono soltanto tre le aziende con sede nel capoluogo dauno presenti fra le prime dieci, e due di esse sono addirittura in coda. La posizione più alta è quella di ‘Moderne Semolerie Italiane S.P.A’ (commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi) che con un fatturato pari a 161.824.861 euro (decisamente in crescita rispetto ai poco più di 90 milioni dell’anno precedente) si piazza seconda.

Per trovare le altre due bisogna scorrere la top ten fino alla ottava posizione dove si colloca la ‘Avipuglia - Società' Cooperativa Agricola’ (64.828.681 euro) e alla nona con il ‘Consorzio Stabile Prometeo S.R.L.’ (61.562.331 euro) che si occupa di installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici).

Le altre posizioni sono occupate da imprese ubicate in altri centri, a testimonianza di una provincia che produce maggiore profitto. Sul gradino più basso del podio, infatti, troviamo la ‘Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L.’ di Monte Sant’Angelo che fabbrica vetro piano (130.579.589 euro), seguita da ‘Iposea S.R.L.’ che a Cerignola si occupa di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (80.053.781 euro), ‘Semolerie Giuseppe Sacco & Figli S.R.L.’ di Lucera (74.408.993 euro), ‘Vinorte S.R.L.’ di Orta Nova (73.099.360 euro) con le produzioni di vini da uve e ‘Mastropasqua International - S.P.A.’ di Zapponeta (70.630.147 euro) con la coltivazione di ortaggi. In decima posizione c’è il ‘Molino De Vita S.R.L.’ di Casalvecchio di Puglia (59.305.857 euro), l’unica impresa della top ten ad aver registrato un calo del fatturato nell’ordine dei 3milioni e mezzo di euro.

Per trovare la prima azienda sanitaria, invece, bisogna arrivare alla posizione numero dodici dove si piazza ‘Universo Salute S.R.L.’ di Foggia (58.279.732 euro). Insomma, i settori più redditizi sembrano essere quello agricolo e quello industriale.

Scorrendo la classifica, però, salta subito all’occhio l’assenza (fra le prime dieci) dei colossi che hanno legato indissolubilmente il proprio nome alla Capitanata, primo fra tutti ‘RossoGargano’ che con un fatturato di 49.635.794 euro si colloca al quindicesimo posto, seguito due posizioni più in basso dal gruppo ‘La Prima s.r.l.’ (48.360.120 euro). ‘Alidaunia’, con il trasporto aereo di linea di passeggeri, si piazza soltanto quarantanovesimo (24.310.677 euro).

Fanalini di coda, invece, risultano essere ‘La Fenice srls’ di Lucera specializzata in costruzione di edifici residenziali e non residenziali (1.894.844 euro), ‘P4 Energy S.R.L.’ che sempre a Lucera si occupa dell’installazione di impianti elettrici (1.895.915 euro) e ‘Golden Fruit Srls’ che a San Severo è specializzata nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi (1.897.877 euro).

Chi, invece, ha registrato un incremento di fatturato in percentuale maggiore (nel 2021 rispetto al 2020) sono stati ‘De Matteo Srl’ di San Severo (+736%) specializzato nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, ‘Calice Immobiliare S.R.L.’ di Cerignola (+506%) e ‘S.C.A.F. Societa' Cooperativa Appaltatori’ di Foggia (+379%) specializzata nella preparazione dei cantieri edili.

Segno meno, invece, per ‘Irma srl’ di Stornarella (-98%) che si occupa della fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, ‘Gt Costruzioni srl’ di Foggia (-98%) e ‘Noleggiami’ di Cerignola (-96%) che si occupa di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri.