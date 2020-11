L'Altamura-Da Vinci primo istituto per opportunità di lavoro, il 'Volta' si conferma al top per la preparazione all'Università

Scuole di Foggia, tra prospettive occupazionali al termine delle superiori e preparazione agli studi universitari. Anche quest'anno Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, ha realizzato uno studio sulle scuole superiori italiane che meglio preparano al percorso universitario o al mondo del lavoro dopo il diploma:

Il gruppo di lavoro coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di oltre 1,2 milioni di diplomati in tre successivi anni scolastici, in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Diversi i parametri utilizzati. Per quanto riguarda le scuole che meglio introducono al mondo del lavoro dopo il diploma (divise in 4 indirizzi: tecnico-economico, tecnico-tecnologico, professionale-servizi e professionale-industria e artigianato) sono stati presi in considerazione alcuni parametri, ovvero l'indice di occupazione, la coerenza studi-lavoro (cioè la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito), la percentuale di diplomati in regola con gli studi e il tempo di attesa per il primo contratto significativo.

Per quel che concerne le scuole secondarie di secondo grado che preparano al meglio per la carriera universitaria, sono stati presi in considerazione l'indice Fga (che mette insieme la media dei voti e i crediti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori). Restringendo il campo dell'analisi al capoluogo di provincia, sono interessanti i dati relativi alle scuole foggiane.

Per quanto riguarda, invece, le scuole che preparano al meglio per l'università, sono 9 gli indirizzi presi in considerazione: classico, scientifico, scientifico-scienze applicate, scienze umane, scienze umane-economico sociale, linguistico, artistico, tecnico-economico e tecnico-tecnologico. Alcuni istituti compaiono in più di un indirizzo.

Indirizzo scientifico (Licei 'Volta' e 'Marconi')

Liceo 'Alessandro Volta' di via Martiri di via Fani (indice Fga 73.37/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 142

- Voto medio di studenti immatricolati: 84.2

- Media voti universitari: 26.79

- Crediti ottenuti: 73.5

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 5%

- l'8% si immatricola e non supera il primo anno

- l'87% si immatricola e supera il primo anno

Il 41.0% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono la tecnica, scientifica e medica.

Liceo 'Guglielmo Marconi' di via Danimarca, 25 (indice Fga 62.49/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 270

- Voto medio di studenti immatricolati: 83.0

- Media voti universitari: 26.79

- Crediti ottenuti: 73.5

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 10%

- l'11% si immatricola e non supera il primo anno

- il 79% si immatricola e supera il primo anno

Il 46.8% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono la scientifica, tecnica ed economico-statistica.

Indirizzo scientifico - scienze applicate

Liceo 'Alessandro Volta' di via Fani (indice Fga 70.62/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 82

- Voto medio di studenti immatricolati: 82.2

- Media voti universitari: 25.59

- Crediti ottenuti: 77.94

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 7%

- il 7% si immatricola e non supera il primo anno

- l'86% si immatricola e supera il primo anno

Il 41.6% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono la tecnica, la scientifica e la economico-statistica.

Indirizzo classico

Liceo Classico 'Vincenzo Lanza' di Piazzale Italia, 3(Indice Fga 60.68/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 150

- Voto medio di studenti immatricolati: 85.2

- Media voti universitari: 26.05

- Crediti ottenuti: 61.18

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 9%

- il 10% si immatricola e non supera il primo anno

- l'81% si immatricola e supera il primo anno

Il 49.8% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono la giuridico-politica, l'umanistica e la scientifica.

Scienze Umane

Liceo 'Carolina Poerio' di Corso Roma, 1 (Indice Fga 43.88/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 91

- Voto medio di studenti immatricolati: 81.8

- Media voti universitari: 23.89

- Crediti ottenuti: 48.08

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 32%

- il 10% si immatricola e non supera il primo anno

- il 58% si immatricola e supera il primo anno

Il 66.7% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono l'umanistica, la giuridico-politica e la sociale.

Scienze Umane - Economico sociale

Liceo 'Carolina Poerio' di Corso Roma, 1 (Indice Fga 53.70/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 62

- Voto medio di studenti immatricolati: 82.0

- Media voti universitari: 24.67

- Crediti ottenuti: 51.82

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 37%

- il 12% si immatricola e non supera il primo anno

- il 51% si immatricola e supera il primo anno

Il 68.9% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia. Le aree disciplinari più gettonate sono l'umanistica, la giuridico-politica e la sociale.

Linguistico

Liceo 'Carolina Poerio' di Corso Roma, 1 (Indice Fga 62.35/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 58

- Voto medio di studenti immatricolati: 86.7

- Media voti universitari: 25.12

- Crediti ottenuti: 65.36

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 26%

- il 6% si immatricola e non supera il primo anno

- il 69% si immatricola e supera il primo anno

Il 31.5% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia, il 16.9% l'Università di Bari, il 10.0% l'Università di Chieti-Pescara. Le aree disciplinari più gettonate sono l'umanistica, la giuridico-politica e la scientifica.

Tecnico-Economico ('Pascal', 'Notarangelo-Rosati', 'Giannone-Masi')

Istituto 'Blaise Pascal' di via Napoli km 0,7 (indice Fga 54.92/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 116

- Voto medio di studenti immatricolati: 79.4

- Media voti universitari: 24.61

- Crediti ottenuti: 54.79

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 39%

- l'11% si immatricola e non supera il primo anno

- il 50% si immatricola e supera il primo anno

Il 62.9% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia, il 10.8% l'Università di Bari. Le aree disciplinari più gettonate sono la economico-statistica, la scientifica e la giuridico-politica.

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Indice di occupazione: 37.22%

- Coerenza studi-lavoro: 15.19%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 317 giorni

Istituto 'Notarangelo-Rosati' di via Napoli 101 (indice Fga 49.32/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 75

- Voto medio di studenti immatricolati: 84.1

- Media voti universitari: 24.04

- Crediti ottenuti: 48.32

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 64%

- l'8% si immatricola e non supera il primo anno

- il 28% si immatricola e supera il primo anno

Il 59.8% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia, il 15.9% l'Università di Bari. Le aree disciplinari più gettonate sono la economico-statistica, l'umanistica e la giuridico-politica.

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Indice di occupazione: 40.13%

- Coerenza studi-lavoro: 8.96%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 295 giorni

Istituto tecnico 'Giannone-Masi' di via Sbano 5 (Indice Fga 47.42/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 113

- Voto medio di studenti immatricolati: 79.9

- Media voti universitari: 24.07

- Crediti ottenuti: 44.28

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 49%

- l'11% si immatricola e non supera il primo anno

- il 40% si immatricola e supera il primo anno

Il 72.7% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia, il 5.2% l'Università di Chieti-Pescara. Le aree disciplinari più gettonate sono la economico-statistica, la giuridico-politica e l'umanistica.

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Indice di occupazione: 39.18%

- Coerenza studi-lavoro: 14.13%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 295 giorni

Per l'indirizzo artistico, nel quale rientra il 'Perugini' di via Imperiale, i dati non sono presenti in quanto la scuola non manda all'università un numero congruo di diplomati.

Tecnico-Tecnologico ('Giannone-Masi', 'Notarangelo-Rosati' e 'Altamura-Da Vinci')

Istituto 'Giannone-Masi' di via Luigi Sbano, 5 (Indice Fga 50.56/100)

- Numero medio di diplomati per anno: 69

- Voto medio di studenti immatricolati: 77.8

- Media voti universitari: 24.63

- Crediti ottenuti: 45.85

TASSI DI ISCRIZIONE E ABBANDONO

- Non si immatricola il 45%

- l'13% si immatricola e non supera il primo anno

- il 42% si immatricola e supera il primo anno

Il 49.6% degli immatricolati sceglie l'Università di Foggia, l'11.5% il Politecnico di Bari. Le aree disciplinari più gettonate sono la tecnica, la scientifica e l'economico-statistica.

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Indice di occupazione: 29.48%

- Coerenza studi-lavoro: 6.67%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 224 giorni

Istituto 'Notarangelo-Rosati' di via Napoli, 101

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Numero medio di diplomati per anno: 51

- Indice di occupazione: 37.5%

- Coerenza studi-lavoro: 0

- Attesa per il 1° contratto significativo: 212 giorni

Istituto 'Altamura-Da Vinci' di via Francesco Rotundi, 4

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Numero medio di diplomati per anno: 155

- Indice di occupazione: 51.94%

- Coerenza studi-lavoro: 29%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 240 giorni

Professionale-Servizi

Istituto 'Einaudi-Grieco' di Piazza Goppingen, 4

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Numero medio di diplomati per anno: 139

- Indice di occupazione: 43.96%

- Coerenza studi-lavoro: 36.97%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 262 giorni

Istituto 'Antonio Pacinotti' di via Mario Natola,12

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Numero medio di diplomati per anno: 26

- Indice di occupazione: 28.56%

- Coerenza studi-lavoro: 16.67%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 288 giorni

Professionale - Industria e artigianato

Istituto 'Antonio Pacinotti' di via Mario Natola. 12

PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA

- Numero medio di diplomati per anno: 26

- Indice di occupazione: 44.44%

- Coerenza studi-lavoro: 46.27%

- Attesa per il 1° contratto significativo: 201 giorni

