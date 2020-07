Servizi alle imprese, eletto il direttivo del nuovo sindacato di Confcommercio: Ciro Amodeo è il presidente

Si è tenuta martedì scorso presso gli uffici della sede provinciale di Foggia di Confcommercio di via Miranda, la riunione per l’elezione del nuovo direttivo del sindacato provinciale Servizi alle Imprese.

A capo del neo gruppo di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Ciro Aldo Amodeo, della società Astra srls, nominato Presidente. Il suo vice sarà Antonio Del Nero, titolare della Delmi srl. Impresa operante su tutto il territorio nazionale.

Ciro Aldo Amodeo è imprenditore nel settore dei Servizi da oltre 40 anni ed esponente di spicco del panorama politico locale come consigliere comunale dal 1995 al 2000 e assessore a Palazzo di Cittá dal 2001 al 2005. Amodeo è stato anche socio Presidente e Vice Presidente del Foggia Calcio dal 2005 al 2014. Già Vice Presidente Nazionale dell’ U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) attualmente ricopre la carica di Presidente Nazionale settore abitazione. In Confcommercio, infine, è una ben nota conoscenza, avendo gia presieduto in ambito di Servizi alle Imprese.