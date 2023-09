Gestione cimitero di Foggia: la Commissione proroga i termini di scadenza del bando

Che l’11 settembre sia una triste data, non idonea come termine di scadenza per la partecipazione al bando di gara per la gestione del cimitero di Foggia, è quanto hanno convenuto il prefetto Cardellicchio e il presidente di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi al termine dell’incontro che si è svolto a Palazzo di Città la scorsa settimana.

L’associazione di categoria, con Ance e Confartigianato, aveva richiesto interventi sul bando di gara pubblicato l’11 agosto, segnalando alcune difficoltà delle imprese associate a presentare le proprie offerte. Il Prefetto Cardellicchio, nel rigoroso rispetto delle norme e delle procedure, ha verificato le questioni poste per prorogare il termine di partecipazione al bando di gara. Le imprese interessate, infatti, potranno presentare le proprie offerte fino alle ore 12,00 del prossimo 2 ottobre. Un termine che assicura anche alla struttura tecnica dell’Amministrazione di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Due le motivazioni che hanno portato a questa decisione. La prima è finalizzata a migliorare il coordinamento del termine di effettuazione dei sopralluoghi con il termine per la richiesta di chiarimenti da parte delle imprese, come previsto dal disciplinare di gara. Un chiarimento da formulare sulla piattaforma comune e che così concede a tutti i partecipanti di ottenere informazioni supplementari. La seconda perché, con la proroga del termine fissato e bilanciando i diversi interessi coinvolti, si consente – come auspicato e dichiarato più volte dal Commissario Cardellicchio – la maggiore partecipazione possibile a questa delicata e importante procedura di gara. Una proroga che permetterà comunque alla Commissione Straordinaria di portare a conclusione l’iter procedurale.