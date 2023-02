Voilà 'La Transgarganica', la ferrovia dismessa tra le due ex stazioni diventerà una 'Ciclovia turistica'

Sono stati pubblicati sulla piattaforma informatica dedicata, i concorsi di progettazione per il recupero della ferrovia dismessa dalla stazione di San Severo alla ex stazione Apricena Superiore (Ciclovia turistica transgarganica) e per il recupero dalla ex caserma dei Vigili del Fuoco per realizzare un Polo Scolastico per le arti.

Sulla piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, concessa in uso alla Provincia di Foggia in virtù di un protocollo d’intesa stipulato tra Ente e Ordine, è stato pubblicato il bando, aperto ad architetti e ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, al fine di delineare un nuovo assetto per il recupero della ferrovia dismessa dalla stazione di San Severo alla ex stazione Apricena Superiore (Ciclovia turistica transgarganica) e per il recupero dalla ex caserma dei Vigili del Fuoco per realizzare un Polo Scolastico per le arti.

La formula è quella del concorso di progettazione in due gradi con procedura aperta.