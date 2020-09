Dopo 7 anni chiude lo 'Zapoj Ristopub' di via Grecia. I titolari: "Il vostro sentirvi a casa ci ha riempito il cuore"

Lo Zapoj Ristopub di via Grecia chiude. Il "locale di nuova generazione" che ha puntato sulla "qualità della birra" e sul "fitto calendario di live jazz e blues ed eventi culturali", contorno a un "menù ricco di particolarità gastronomiche e piatti "alla birra", da giovedì 1 ottobre lascerà spazione a un nuovo locale, "con una nuova proprietà e un altro nome" si legge sulla pagina Facebook del locale: "Abbiamo esitato a dirvelo perché anche per noi non era semplice dare questa comunicazione".

Chiude dopo 7 anni "intensi, vivi e bellissimi, anche nei momenti di difficoltà" l'addio dei titolari. "Al di là dei tanti piatti che sono usciti, delle birre bevute insieme, delle chiacchiere, degli eventi, dei mille concerti, del teatro al pub e di tutto quanto è stato fatto, la cosa che ci ha riempito di più il cuore è stato il vostro sentirvi a casa. Perché per molti di voi lo Zapoj è stato questo: una seconda casa. Una piccola famiglia allargata. Un luogo di libertà in cui essere se stessi e stare bene. Se questo posto ha avuto fortuna è merito vostro".

Ultimi giorni di apertura martedì 29 e mercoledì 30 settembre: "Sarà bello, e forte, se avrete modo e voglia, salutarvi e sì, anche, abbracciavi tutti. In fondo, qui allo Zapoj siamo sempre stati tutti congiunti"