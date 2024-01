La 'Trattoria da Italo' non chiuderà: "Andiamo avanti un'altra volta"

La 'Trattoria da Italo' riaprirà i battenti. A smentire le notizie circolate sui social già dalla metà di dicembre, confermate poi il 7 gennaio con un post sulla pagina facebook del ristorante di via Fiume - "Avvisiamo la gentile clientela che la 'Trattoria da Italo' chiude. Non ci resta che ringraziare tutte le persone che ci hanno scelto e preferito in tutto questo tempo. Buon anno a tutti" - è Italo Cavaliere, che a Foggiatoday, spiega che non è da intendersi definitiva la chiusura, dopo 58 anni, di una delle attività del capoluogo dauno più apprezzate e riconosciute.

Il titolare ha aperto più di uno spiraglio circa l'imminente riapertura della trattoria, rassicurando i clienti più affezionati, intere generazioni che di padre in figlio hanno occupato i tavolini del locale: "Ora siamo in ferie, mercoledì sapremo con esattezza quando riapriremo".

Molto probabilmente Italo e sua moglie passeranno il testimone al figlio. "Andiamo avanti un'altra volta". Febbraio la deadline. Resterà tutto come prima: insegna, nome e arredi. Anche i prezzi saranno suppergiù uguali. Non mancheranno simpatia, cortesia e qualità del cibo, che la 'Trattoria da Italo' continuerà a garantire.

Sarà di nuovo "un’occasione per riscoprire l’amore sincero per il buon cibo e la buona cucina".