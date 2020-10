La ripresa difficile delle palestre, fatturato in calo e maggiori costi. E ora c'è l'incubo Dpcm: "C'è un po' di paura"

Per le palestre l'incubo Dpcm resta. In quello del 18 ottobre il premier Giuseppe Conte le ha risparmiate, ma nel corso della conferenza stampa, rivolgendosi indirettamente ai gestori, ha dato loro sette giorni di tempo per adeguarsi ulteriormente alle misure anti-contagio ma soprattutto per dimostrarne l'efficacia.

C'è la paura dei titolari, ma anche degli utenti. In tutto questo il fatturato è in calo e i costi di gestione sono aumentati.

E' quanto dichiara Matteo Tosques, titolare della New Life di via Isonzo: "Il nostro fatturato è sceso di almeno un 60% a settembre, a ottobre anche del 70%".

Ed ora, nonostante tutti gli sforzi messi in campo, un nuovo decreto potrebbe compromettere il futuro, non solo delle palestre, ma anche e soprattutto dei dipendenti: "C'è paura di un nuovo Dpcm ma noi abbiamo fatto tutto il possibile. Il problema è anche dei miei collaboratori che si troverebbero fermi senza poter lavorare, senza poter avere una retribuzione" spiega.