A Foggia si ferma anche il mercato settimanale del 'Venerdì'

Dal 21 dicembre al 2 gennaio a Foggia non si svolgerà il mercato settimanale di via Miranda, il cosiddetto mercato del venerdì. Lo stabilisce l'ordinanza sindacale numero 102 del 18 dicembre.

Tradizionalmente, in caso di coincidenza con un giorno festivo, specialmente nel periodo natalizio, il mercato veniva differito ad altro giorno vicino, ma non quest'anno, perché il sindaco Franco Landella ha preferito applicare ulteriori misure restrittive e di contenimento del contagio da Covid, sulla scorta della precedente ordinanza già in vigore dal 17 dicembre e fino al 15 gennaio, onde evitare assembramenti.

Per tredici giorni gli ambulanti non potranno allestire i banchi nello spazio di via Miranda. Le date coincidevano con Natale e Capodanno, ma non potranno rinviarlo ad altra data in quel lasso di chiusura. Con tutta probabilità, il mercato del venerdì tornerà solo l'8 gennaio.