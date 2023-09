Titolare getta la spugna: ha chiuso anche l'ultima edicola di Carpino

A Carpino da oggi non si leggono più i giornali. Ha abbassato la saracinesca l’unica edicola presente nel centro garganico. Da oggi, quindi, eccezion fatta per chi ha un abbonamento, i carpinesi che vorranno acquistare un quotidiano o una rivista dovranno recarsi a Cagnano Varano o a Ischitella. Oppure dovranno accontentarsi di web e tv. Ma non tutti sono ‘tecnologici’ e ci sono ancora i nostalgici della carta stampata.

Sfortunatamente questo è un film già visto, il copione si è ripetuto per la seconda volta in tre anni. Già nel 2019 aveva chiuso i battenti l’unica edicola presente, poi però rilevata in piena pandemia e trasformata anche in cartoleria e ufficio postale privato. Pochi giorni fa, il proprietario ha gettato la spugna. Colpa dei magri guadagni dell’editoria, oltre che delle pochissime copie vendute.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Secondo una recente indagine del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai aderente alla Confcommercio il 25% dei comuni italiani non ha nemmeno un’edicola in attività aperta al pubblico. E pensare che dei 140milioni di euro stanziati come sostegno all’editoria nel 2023, 10milioni sono destinati proprio alle edicole “al fine – si legge nell’art. 2 del decreto – di favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali”.

E allora che fare? Qualcuno sui social lancia una boutade e chiama in causa il primo cittadino chiedendogli di “integrare l’organico del Municipio con la figura di uno ‘strillone’ con tanto di megafono in dotazione, per la vendita almeno dei quotidiani”.

Si ride (ma neanche troppo!) per non piangere.