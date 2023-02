Chiude dopo 27 anni il 'Caffè delle Rose': "Il nostro viaggio finisce qui"

“È sempre difficile trovare le parole. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo divertiti ed abbiamo avuto anche molte soddisfazioni! È venuto il momento di "riposarci" un po'. Volevamo ringraziare tutta la nostra clientela! Un ultimo "grazie" per averci fatto compagnia in questo lungo viaggio!"

Lunedì 6 febbraio, dopo 27 anni di attività, il ‘Caffè delle Rose’ di viale di Vittorio, a Foggia, chiude definitivamente.

“Il nostro viaggio è ormai giunto al termine” scrivono Erminia, Gianni e Luisa. “Qui, fermi al capolinea, vogliamo innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in noi, che hanno apprezzato il lavoro e i nostri prodotti, che hanno scelto nel nostro bar prodotti per giorni particolari (felici o meno sono pur sempre ricordi) della propria vita, ma anche per la quotidianità che ci hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti. Buona vita e sempre sorrisi e gioia a tutti voi".