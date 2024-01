Foggiani senza Biblioteca da agosto: al vaglio l’ipotesi di aperture parziali

Vanno per le lunghe i lavori all’impianto antincendio nella Biblioteca La Magna Capitana, chiusa dal 7 agosto. Sarebbero ormai ultimati gli interventi sull’impianto di rivelazione incendio, solo uno dei sistemi sottoposti a manutenzione straordinaria.

Completata la prima fase, potrebbero esserci spiragli per una riapertura almeno parziale. L’ipotesi è stata vagliata anche in una recente riunione a Bari, aggiornata alla prossima settimana.

Negli ultimi giorni, sarebbe stata impressa una accelerata su input del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese che ha serrato i ranghi, anche se l’operazione di messa in sicurezza si è rivelata più complessa del previsto.

Appare difficile, ora come ora, ipotizzare una data di riapertura definitiva della biblioteca.

I servizi dirottati al Museo di Storia Naturale

Il polo biblio-museale di Foggia, dopo la consueta pausa delle ferie estive programmate fino al 18 agosto, non ha più riaperto.

Inizialmente, i prestiti sono stati prorogati d’ufficio fino alla riapertura. I servizi del prestito digitale degli e-book e dell’edicola digitale non sono mai stati interrotti.

Da settembre, i servizi di consultazione dei quotidiani e delle riviste e il prestito dei libri in vetrina è stato trasferito nel Museo di Storia Naturale di viale Giuseppe Di Vittorio (l’ex Liceo Marconi) e lì sono state ospitate anche le attività della Biblioteca dei Ragazzi, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30.

L’esperienza dei libri al Museo ha il pregio di dischiudere le porte di un altro contenitore culturale ai giovanissimi, ma gli utenti rivogliono i loro spazi studio. I progetti sono andati avanti. Il desk di OrientaMente, una bussola per studenti, inoccupati e disoccupati che cercano lavoro, si è trasferito a Palazzo Dogana.

Il documento di valutazione dei rischi

I problemi sono iniziati con l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi nelle sedi regionali elaborato dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Nella relazione redatta dal tecnico esterno trasmessa a fine luglio dal Servizio Datore di Lavoro della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, dopo apposito sopralluogo, sono emerse diverse criticità, riconducibili prevalentemente alla materia della prevenzione incendi. L’impianto antincendio dell’immobile, l’impianto di rivelazione fumi e l’impianto di spegnimento a gas non erano funzionanti.

Da qui, la necessità di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dell’edificio con i lavori di rifunzionalizzazione degli impianti fuori uso o non a norma, a tutela dell’incolumità dei dipendenti regionali, dell’utenza e del patrimonio librario.

La struttura è molto grande e custodisce, come è facile intuire, tanto materiale infiammabile.

I lavori da 700mila euro

Da una recente determina del dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative della Regione Puglia, risalente al 5 dicembre scorso, si evince che è stato quantificato in 700mila euro, Iva inclusa, l’importo dei lavori. È Asset Puglia ha gestire gli interventi di manutenzione straordinaria, supportando la Sezione Demanio e Patrimonio.

La prima stima si attestava sui 312mila euro, stando a una delibera di Giunta regionale dell’8 agosto: 106mila euro per la sostituzione completa dell’impianto di rivelazione antincendio; 114mila euro per il revamping dell’impianto antincendio idrico a tubazioni idranti; 32mila euro per la progettazione del nuovo impianto di spegnimento automatico; 40mila euro per la ricognizione e progettazione dell’adeguamento dell’impianto elettrico e 20mila euro per l’avvio delle pratiche per l’ottenimento del Cpi.

L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, all’esito dei sopralluoghi effettuati l’estate scorsa con il supporto della ditta incaricata della manutenzione ordinaria, ha fatto presente che risultava indifferibile “una prima fase di intervento, in condizioni di somma urgenza, finalizzata a ridurre nell’immediato il potenziale rischio in caso di incendio, seguita da una seconda fase di azioni indirizzate all’adeguamento normativo della struttura e al conseguente aggiornamento del CPI (certificato di prevenzione incendi, ndr) presso il Comando dei Vigili del Fuoco”. Il certificato in questione, che attesta la conformità del fabbricato alle norme antincendio, è un requisito imprescindibile per l’agibilità.