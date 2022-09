Negoziante costretta a chiudere dopo 6 anni: "Non ho più nulla, chi può mi aiuti"

Il 31 luglio di quest'anno si è vista costretta ad abbassare la saracinesca della sua attività commerciale, a chiuderla definitivamente dopo sei anni. In un battibaleno sono crollate certezze e speranze, andati in fumo i sacrifici di una vita. Ha dovuto farlo, a malincuore. Ha mollato tutto tra le lacrime, quelle che ancora oggi bagnano il suo volto: "Il dolore è troppo forte", dichiara con la voce strozzata dal pianto l'ennesima martire della crisi economica.

La giovane esercente di San Giovanni Rotondo non avrebbe avuto altra scelta se non quella di arrendersi all'aumento dei costi delle utenze e agli strascichi lasciati dalla pandemia. Quando le entrate hanno superato le uscite, la negoziante ha preso la drastica decisione: "Stavo sprofondando".

Maria (nome di fantasia) elenca le spese che sosteneva per lavorare: le bollette di luce e gas raddoppiate, un affitto di 420 euro al mese, circa 1000 euro all'Inps ogni tre mesi, un led in leasing di 177 euro al mese che dovrà pagare fino al 2024 e altri costi quali la connessione ad internet e la Tari. "Non ce la facevo più, per via del Covid c'era stata una perdita di fatturato del 30%. Prima della pandemia avevo anche un dipendente" ci spiega.

Per di più, rispetto alla scelta della giovane commerciante di chiudere i battenti, hanno pesato altre spese, l'affitto e le utenze di luce e gas dell'appartamento in cui vive. "Oggi piango ogni giorno e nessuno riesce a far nulla per me".

Ha già provato a cercare un lavoro che le consenta di mantenersi e di andare avanti. "Mi hanno proposto 500 euro ma devo pagare l'affitto di casa, le bollette e devo mangiare. Mi sono recata al centro per l'impiego ma avendo la partita iva ancora aperta, non avrei diritto a nulla, meno che mai al reddito o alla disoccupazione".

Con le lacrime agli occhi e con il cuore a pezzi, in preda allo sconforto, la donna si rivolge a Foggiatoday: "Non ho un euro sul mio conto. Sto cercando lavoro o almeno un aiuto economico per poter vivere. Chi può mi dia una mano".

Ps. Chi vuole aiutare 'Maria' a trovare un lavoro, può mettersi in contatto con lei scrivendoci a foggiatoday@citynews.it