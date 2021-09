La gelateria 'Gabrielino' cala la saracinesca di piazza Umberto Giordano: "Ciao Foggia, sono stati anni bellissimi"

"Ciao Foggia". La nota gelateria mattinatese 'Gabrielino' cala la saracinesca del punto vendita di piazza Umberto Giordano.

"Sono stati anni meravigliosi, in cui la nostra gelateria è stata un punto di riferimento, un luogo in cui tornare per un caffè, per la vaschetta della domenica, per un gelato. Oggi i nostri progetti ci portano altrove, ma sappiamo di lasciarvi in ottime mani", annunciano agli affezionati clienti sui social.



L'attività chiude, ma con un regalo ai foggiano: "Per ringraziarvi dell’affetto che mai ci avete fatto mancare, abbiamo pensato ad una promozione per voi: oggi, domenica 12 settembre, torte, monoporzioni e vaschette al 50%. Succederà dalle ore 11 alle 19, nella gelateria di Foggia (Piazza Umberto Giordano, 65), per il nostro ultimo giorno con voi: un nostro piccolo gesto per dirvi davvero Grazie di cuore".

Ciao Foggia