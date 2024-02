Il Comune di Cerignola riqualificherà il palazzo dell'Acquedotto, c'è l'accordo con Aqp: "Opportunità di sviluppo"

L'immobile concesso in comodato per 40 anni (20 anni prorogabili tacitamente per altri 20). L’Aqp S.p.A. ha preso atto della volontà del Comune di riqualificare l’immobile con la costituzione di un partenariato pubblico-privato che consenta l’utilizzo della struttura per finalità di promozione sociale, secondo il concetto di Smart City