"Dovrà essere il Natale di tutti”. Il Comune di Cerignola stanzia 100 mila euro per gli eventi, pronto l'avviso pubblico

Il Comune di Cerignola stanzia 100 mila euro per gli eventi natalizi, pronto l'avviso pubblico.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’amministrazione comunale dà seguito ad un avviso pubblico di manifestazione d’interesse “ai fini all’acquisizione di idee e progetti a carattere artistico e culturale per la definizione del programma degli spettacoli ed eventi per il Natale 2021”.

Si tratta di un fondo di circa 100 mila euro da destinare ad associazioni, cooperative e a tutti i soggetti legittimati a svolgere attività ricreative, culturali e sociali che dovranno iniziare l’8 dicembre per terminare il 6 gennaio 2022. Tutte le domande dovranno giungere agli uffici comunali, secondo i criteri fissati nell’apposito atto pubblicato sul sito del Comune di Cerignola, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre prossimo.

“Guardiamo con molta attenzione l’andamento della pandemia e le possibili evoluzioni della cosiddetta quarta ondata, ma faremo il possibile per ricreare un clima di festa che manca da ormai troppo tempo. Vogliamo che questo sia il Natale di tutti, e non a caso gli assessorati alla cultura, ai servizi sociali e alle attività produttive stanno lavorando in stretta sinergia per soddisfare ogni esigenza”, commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

“Ringrazio pertanto gli assessori Bruno, Dibisceglia e Cialdella per l’impegno e la collaborazione. Abbiamo scelto la strada dell’avviso pubblico, quindi della trasparenza, per garantire a tutti gli operatori di poter dare il loro contributo con regole certe e fisse. Proprio perché dovrà essere il Natale di tutti, sotto ogni punto di vista”, conclude il sindaco Bonito.