Lavoro, 903 profili richiesti nel secondo semestre del 2022: oltre 4200 curricula inviati ai Centri per l'impiego

Sono in costante aumento le imprese della provincia di Foggia alla ricerca di nuove ?gure professionali che si a?dano ai servizi pubblici per l’impiego. Lo dimostrano i primi dati del servizio di Incrocio Domanda-O?erta di lavoro erogato dai Centri per l’Impiego della Capitanata.

Nel periodo che va da giugno a dicembre 2022 sono stati pubblicati sul portale Lavoro per te della Regione Puglia ben 325 annunci di lavoro per un totale di 903 pro?li professionali richiesti nella sola provincia di Foggia. L’Incrocio Domanda-O?erta (Ido) è uno dei servizi che l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, Arpal Puglia, o?re attraverso i Centri per l’Impiego (Cpi) presenti sul territorio pugliese alle imprese che sono alla ricerca di personale.

Dopo la compilazione da parte dell’azienda del modulo di richiesta di personale, l’annuncio viene pubblicato sul sito regionale Lavoro per Te – Puglia, dove l’utente può candidarsi autonomamente allegando il proprio curriculum vitae. La di?usione delle o?erte di lavoro è garantita anche mediante le bacheche presenti nei Cpi, dai report bisettimanali inviati alla stampa locale e attraverso la pagina Facebook ‘Centri Impiego Foggia e provincia’, che permette di raggiungere un’ampia fascia di utenti soprattutto nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni.

Nel territorio della Capitanata sono stati 325 gli annunci di lavoro pubblicati dai 7 Centri per l’Impiego presenti nella provincia: Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano. Analizzando gli annunci di lavoro, è emerso come il settore con maggiore richiesta sia stato il manifatturiero con il 43% di annunci. Di poco inferiore è la percentuale registrata dal settore dei servizi con il 40% e, in?ne, il settore primario con il 17% nonostante la vocazione agricola del territorio.

Il 64% delle o?erte di lavoro prevedeva contratti di lavoro a tempo determinato, il 16% contratti misti (tra determinato e indeterminato), il 12% a tempo indeterminato, il 7% assunzione mediante tirocinio e solo l’1% mediante contratti di apprendistato.

E?cace si è rivelata l'azione di divulgazione delle o?erte di lavoro. Nel secondo semestre del 2022, infatti, sono pervenuti 4232 curricula (una media di 17 al giorno) dei quali ben 3438 sono stati trasmessi dagli operatori dei Cpi della provincia di Foggia alle aziende richiedenti personale, andando a escludere solo quei pro?li privi di attinenza con la richiesta. “I dati presentati ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta – ha dichiarato la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Foggia e BAT, dott.ssa Eleonora De Giorgi - possiamo a?ermare di aver chiuso il 2022 con il raggiungimento di importanti traguardi, a bene?cio dell’intera comunità. Grazie all’immissione in ruolo di nuovi operatori, che hanno a?ancato le storiche risorse presenti nei CPI, sono state poste le basi per dare una nuova centralità ai Centri per l’Impiego del territorio. Siamo riusciti ad instaurare nuove sinergie con il tessuto produttivo regionale, enti formativi ed enti locali e ci auspichiamo che la strada intrapresa possa contribuire a migliorare il mercato del lavoro locale o?rendo ai cittadini e alle imprese servizi di qualità”.